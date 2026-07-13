Фродо не единственный, кто бросил вызов Саурону: в книгах Толкина с ним сражался даже пес — но не обычный

Для большинства поклонников «Властелина колец» главный победитель Саурона — это Фродо Бэггинс. Именно он донес Кольцо Всевластия до Роковой горы и навсегда уничтожил силу Темного Властелина.

Но история Средиземья намного древнее событий знаменитой трилогии. И за тысячи лет до похода Братства находились те, кто бросал вызов Саурону напрямую — и даже заставлял его отступить.

Хуан — пес, который оказался сильнее Темного Властелина

Один из самых необычных победителей Саурона появился еще в Первую эпоху.

Хуан был не обычным животным, а огромным волшебным волкодавом из Валинора. Его сила была настолько велика, что, согласно пророчеству, погибнуть он мог только от величайшего из волков.

Когда эльфийская принцесса Лутиэн отправилась спасать своего возлюбленного Берена, ей пришлось столкнуться с Сауроном. Тогда будущий Темный Властелин еще служил Морготу и владел крепостью Тол-ин-Гаурхот.

Саурон решил использовать пророчество и превратился в огромного волка, надеясь одолеть Хуана. Но расчет оказался неверным.

Пес победил его в схватке и буквально заставил Саурона сдаться. Тому пришлось оставить крепость и бежать — пожалуй, это было одно из самых унизительных поражений будущего властелина Мордора.

Исилдур — человек, который лишил Саурона Кольца

Самая известная победа над Сауроном произошла в конце Второй эпохи.

Именно этот момент зрители видели в начале фильма «Братство кольца»: войска людей и эльфов сражаются у стен Мордора, а Саурон выходит на поле боя.

В фильме кажется, что Исилдур практически случайно побеждает Темного Властелина, отрубив ему пальцы вместе с Кольцом Всевластия.

Но у Толкина история была немного сложнее. До этого Саурон сражался с двумя величайшими воинами своего времени — королем людей Элендилом и эльфийским правителем Гил-Галадом.

Они погибли, но смогли серьезно ослабить врага. И только после этого Исилдур нанес решающий удар.

Саруман — когда-то он тоже выступил против Саурона

После событий «Властелина колец» многие помнят Сарумана только как предателя, который перешел на сторону зла.

Но когда-то все было иначе. В Третью эпоху Саурон скрывался в крепости Дол Гулдур под именем Некроманта и постепенно восстанавливал силы после поражения.

Против него выступил Белый Совет, куда входили Гэндальф, Галадриэль, Элронд и Саруман. Именно Саруман в то время был главой ордена магов и сыграл важную роль в том, что Саурону пришлось оставить крепость и вернуться в Мордор.

Конечно, это не было окончательной победой. Темный Властелин лишь отступил, чтобы подготовиться к новой войне.

Но в истории Средиземья это осталось редким случаем, когда Саурона удалось заставить бежать.

Ирония лишь в том, что спустя годы сам Саруман поддался жажде власти — и повторил ошибку того самого врага, с которым когда-то боролся.

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