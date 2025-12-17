Меню
Киноафиша
Кокшетау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Кокшетау
Кинотеатры
Kinoplexx 6 Rio
Kinoplexx 6 Rio
Кокшетау
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
Показать на карте
Билеты от 2100 ₸
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
0
голосов
Билеты от 2100 ₸
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Kinoplexx 6 Rio
Зверополис 2
Сегодня 6 сеансов
16:10
от 2100 ₸
17:00
от 2100 ₸
17:10
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
...
Иллюзия обмана 3
Сегодня 6 сеансов
16:50
от 2100 ₸
17:50
от 2100 ₸
19:30
от 2300 ₸
20:30
от 2300 ₸
...
Какого ты рода?
Сегодня 6 сеансов
16:50
от 2100 ₸
17:50
от 2100 ₸
18:50
от 2100 ₸
20:00
от 2300 ₸
...
Пять ночей с Фредди 2
Сегодня 6 сеансов
16:30
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
18:50
от 2300 ₸
19:50
от 2300 ₸
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 2100 ₸
Завтра
от 2900 ₸
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0
голосов
Оцените
Фильмы в кинотеатре Kinoplexx 6 Rio
Сегодня
17
Завтра
18
Формат сеанса
Все
KK
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D, RU
16:10
от 2100 ₸
17:00
от 2100 ₸
17:10
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
18:00
от 2100 ₸
18:30
от 2300 ₸
19:20
от 2300 ₸
19:30
от 2300 ₸
19:50
от 2300 ₸
20:20
от 2300 ₸
20:50
от 2300 ₸
21:40
от 2300 ₸
21:50
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
22:40
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
00:00
от 2100 ₸
00:10
от 2300 ₸
00:20
от 2100 ₸
01:00
от 2100 ₸
01:20
от 2100 ₸
Иллюзия обмана 3
криминал, триллер
2025, США
2D, RU
16:50
от 2100 ₸
17:50
от 2100 ₸
19:30
от 2300 ₸
20:30
от 2300 ₸
21:50
от 2300 ₸
22:50
от 2300 ₸
00:10
от 2100 ₸
01:10
от 2100 ₸
Какого ты рода?
комедия
2025, Казахстан
2D, KK
16:50
от 2100 ₸
18:50
от 2100 ₸
21:00
от 2300 ₸
23:00
от 2300 ₸
00:50
от 2300 ₸
2D, KZ
17:50
от 2100 ₸
20:00
от 2300 ₸
22:00
от 2300 ₸
23:50
от 2300 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее
Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667