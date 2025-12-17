Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Кокшетау Кинотеатры Kinoplexx 6 Rio

Kinoplexx 6 Rio

Кокшетау
Адрес
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
Показать на карте
Билеты от 2100 ₸
В избранное Уже в избранном
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 2100 ₸
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Kinoplexx 6 Rio
Зверополис 2
Зверополис 2
Сегодня 6 сеансов
16:10 от 2100 ₸ 17:00 от 2100 ₸ 17:10 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸ ...
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
Сегодня 6 сеансов
16:50 от 2100 ₸ 17:50 от 2100 ₸ 19:30 от 2300 ₸ 20:30 от 2300 ₸ ...
Какого ты рода?
Какого ты рода?
Сегодня 6 сеансов
16:50 от 2100 ₸ 17:50 от 2100 ₸ 18:50 от 2100 ₸ 20:00 от 2300 ₸ ...
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
Сегодня 6 сеансов
16:30 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸ 18:50 от 2300 ₸ 19:50 от 2300 ₸ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Kinoplexx 6 Rio

Сегодня 17 Завтра 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D, RU
16:10 от 2100 ₸ 17:00 от 2100 ₸ 17:10 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸ 18:00 от 2100 ₸ 18:30 от 2300 ₸ 19:20 от 2300 ₸ 19:30 от 2300 ₸ 19:50 от 2300 ₸ 20:20 от 2300 ₸ 20:50 от 2300 ₸ 21:40 от 2300 ₸ 21:50 от 2300 ₸ 22:10 от 2300 ₸ 22:40 от 2300 ₸ 23:10 от 2300 ₸ 00:00 от 2100 ₸ 00:10 от 2300 ₸ 00:20 от 2100 ₸ 01:00 от 2100 ₸ 01:20 от 2100 ₸
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3 криминал, триллер 2025, США
2D, RU
16:50 от 2100 ₸ 17:50 от 2100 ₸ 19:30 от 2300 ₸ 20:30 от 2300 ₸ 21:50 от 2300 ₸ 22:50 от 2300 ₸ 00:10 от 2100 ₸ 01:10 от 2100 ₸
Какого ты рода?
Какого ты рода? комедия 2025, Казахстан
2D, KK
16:50 от 2100 ₸ 18:50 от 2100 ₸ 21:00 от 2300 ₸ 23:00 от 2300 ₸ 00:50 от 2300 ₸
2D, KZ
17:50 от 2100 ₸ 20:00 от 2300 ₸ 22:00 от 2300 ₸ 23:50 от 2300 ₸
Полное расписание и билеты
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее
Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше