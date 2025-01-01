Меню
Cinema Alem
ул. Куйбышева, 34
700 метров
Grand 3D
ул. Едомского, 21В
67 км
Районный ДК
ул. Валиханова 12
177 км
Казахстан ЗD
ул. Интернациональная, 66
177 км
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
178 км
Новый Свет 3D
ул. Казахстанской Правды, 71
178 км
Cinema Park
ул. Валиханова, 56
182 км
ДК Русь
Полтавка, Победы, 28
198 км
Центр культуры и искусства
Омская обл., пгт Полтавка, ул. Ленина, 2
198 км
Step Cinema
6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
198 км
Победа
ул. Коммунистическая, 2
219 км
Киноклуб
Петухово, ул. Карла Маркса, д. 55
221 км
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
