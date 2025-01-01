Кинотеатр Казахстан ЗD в Петропавловске находится на улице Интернациональная, 66. Он расположен в крупном развлекательном комплексе PLAZMA.

Гостей встречают два комфортабельных и уютных кинозала, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся событием, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

Помимо кинотеатра здесь также открыт клуб, работают караоке-бар и лаунж-бар.