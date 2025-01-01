Меню
Казахстан ЗD

Петропавловск
Адрес
г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 66
Телефон

+7 (7152) 46-65-32 / автоответчик

+7 (7152) 46-84-46 / касса

О кинотеатре

Кинотеатр Казахстан ЗD в Петропавловске находится на улице Интернациональная, 66. Он расположен в крупном развлекательном комплексе PLAZMA.

Гостей встречают два комфортабельных и уютных кинозала, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся событием, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

Помимо кинотеатра здесь также открыт клуб, работают караоке-бар и лаунж-бар.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Wi-Fi
Pepsi
Диваны
3 голоса
Отзывы о кинотеатре

3 голоса
Скидки в кинотеатре
Коллективные заявки

При групповом посещении кинотеатра и единовременной покупке 9 билетов один билет выдается в подарок.

Специальное предложение

При покупке самого большого стакана попкорна в кинобаре кинотеатра в подарок выдается 0.5 л Пепси.

Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
