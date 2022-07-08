Меню
Кинотеатры Cinema Alem

Cinema Alem

Кокшетау
Адрес
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
Телефон

+7 (7162) 40-13-67

О кинотеатре

Кинотеатр Cinema Alem в городе Кокшетау расположен на улице Куйбышева, 34, в самом сердце города. Гостей встречают два уютных кинозала, оснащенных системой аудио-эффектов Dolby Digital и другим современным оборудованием. Это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся событием, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным.

Гостей также порадуют бесплатная парковка и лобби-бар с разнообразием закусок и напитков. Каждый вторник в кинотеатре действуют специальные антикризисные цены на билеты.

Отзывы о кинотеатре

Айнур Алшынбайкызы 8 июля 2022, 18:27
Это классно, что наш единственный кинотеатр снова начал свою деятельность. Жаль что народ наш не умеет за собой убираться, ну или вообще не творить… Читать дальше…
