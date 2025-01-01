Меню
Киноафиша Петропавловска Кинотеатры Новый Свет 3D

Новый Свет 3D

Петропавловск
Адрес
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
Телефон

+7 (7152) 70-30-00

О кинотеатре

Кинотеатр Новый свет открыл свои двери более года назад и уже завоевал сердца кинолюбителей. Кинозал оснащен современным цифровым оборудованием: бесшовным экраном «Kelonik», цифровым проектором «NEC», системой пространственного звука Dolby Digital, передовой технологией XPAND 3D. 

Сидения разработаны с учетом анатомических особенностей человека и обиты специальной тканью для светопоглащения. В зале также предусмотрены удобные VIP-места, оборудованные диванчиками.

В фойе открыт кинобар, где можно приобрести попкорн, напитки, снеки и провести время перед началом сеанса.

Бар
Расположен в ТЦ
VIP
Диваны
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
