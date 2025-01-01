Кинотеатр Новый свет открыл свои двери более года назад и уже завоевал сердца кинолюбителей. Кинозал оснащен современным цифровым оборудованием: бесшовным экраном «Kelonik», цифровым проектором «NEC», системой пространственного звука Dolby Digital, передовой технологией XPAND 3D.

Сидения разработаны с учетом анатомических особенностей человека и обиты специальной тканью для светопоглащения. В зале также предусмотрены удобные VIP-места, оборудованные диванчиками.

В фойе открыт кинобар, где можно приобрести попкорн, напитки, снеки и провести время перед началом сеанса.