Cinema Alem
g. Kokshetau, ul. Kuybysheva, 34
700 meters
Grand 3D
g. Shchuchinsk, ul. Edomskogo, 21V
67 km
Rayonnyy DK
g. Atbasar, ul. Valihanova 12
177 km
Kazahstan ZD
g. Petropavlovsk, ul. Internatsionalnaya, 66
177 km
Atlas Cinema
ul. Zhumabaeva, 91, TRTs «DOSTYQ MALL», 4-y etazh
178 km
Novyy Svet 3D
g. Petropavlovsk, ul. Kazahstanskoy Pravdy, 71
178 km
Cinema Park
g. Petropavlovsk, ul. Valihanova, 56
182 km
DK Rus
Poltavka, Pobedy, 28
198 km
Tsentr kultury i iskusstva
Omskaya obl., pgt Poltavka, ul. Lenina, 2
198 km
Step Cinema
g. Stepnogorsk, 6 mkr, TTs Sibir, zdanie 2, pomeshchenie №21
198 km
Pobeda
g. Isilkul, ul. Kommunisticheskaya, 2
219 km
Kinoklub
Petuhovo, ul. Karla Marksa, d. 55
221 km
