Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Кокшетау Кинотеатры Kinoplexx 6 Rio Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx 6 Rio»

Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx 6 Rio»

Сегодня 17 Завтра 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D, RU
16:10 от 2100 ₸ 17:00 от 2100 ₸ 17:10 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸ 18:00 от 2100 ₸ 18:30 от 2300 ₸ 19:20 от 2300 ₸ 19:30 от 2300 ₸ 19:50 от 2300 ₸ 20:20 от 2300 ₸ 20:50 от 2300 ₸ 21:40 от 2300 ₸ 21:50 от 2300 ₸ 22:10 от 2300 ₸ 22:40 от 2300 ₸ 23:10 от 2300 ₸ 00:00 от 2100 ₸ 00:10 от 2300 ₸ 00:20 от 2100 ₸ 01:00 от 2100 ₸ 01:20 от 2100 ₸
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3 криминал, триллер 2025, США
2D, RU
16:50 от 2100 ₸ 17:50 от 2100 ₸ 19:30 от 2300 ₸ 20:30 от 2300 ₸ 21:50 от 2300 ₸ 22:50 от 2300 ₸ 00:10 от 2100 ₸ 01:10 от 2100 ₸
Какого ты рода?
Какого ты рода? комедия 2025, Казахстан
2D, KK
16:50 от 2100 ₸ 18:50 от 2100 ₸ 21:00 от 2300 ₸ 23:00 от 2300 ₸ 00:50 от 2300 ₸
2D, KZ
17:50 от 2100 ₸ 20:00 от 2300 ₸ 22:00 от 2300 ₸ 23:50 от 2300 ₸
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2 ужасы, детектив, триллер 2025, США
2D, RU
16:30 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸ 18:50 от 2300 ₸ 19:50 от 2300 ₸ 21:10 от 2300 ₸ 22:10 от 2300 ₸ 23:30 от 2300 ₸ 00:30 от 2300 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом
Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше