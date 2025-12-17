Меню
Киноафиша Кокшетау
Кинотеатры
Kinoplexx 6 Rio
Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx 6 Rio»
Сегодня
17
Завтра
18
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D, RU
16:10
от 2100 ₸
17:00
от 2100 ₸
17:10
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
18:00
от 2100 ₸
18:30
от 2300 ₸
19:20
от 2300 ₸
19:30
от 2300 ₸
19:50
от 2300 ₸
20:20
от 2300 ₸
20:50
от 2300 ₸
21:40
от 2300 ₸
21:50
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
22:40
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
00:00
от 2100 ₸
00:10
от 2300 ₸
00:20
от 2100 ₸
01:00
от 2100 ₸
01:20
от 2100 ₸
Иллюзия обмана 3
криминал, триллер
2025, США
2D, RU
16:50
от 2100 ₸
17:50
от 2100 ₸
19:30
от 2300 ₸
20:30
от 2300 ₸
21:50
от 2300 ₸
22:50
от 2300 ₸
00:10
от 2100 ₸
01:10
от 2100 ₸
Какого ты рода?
комедия
2025, Казахстан
2D, KK
16:50
от 2100 ₸
18:50
от 2100 ₸
21:00
от 2300 ₸
23:00
от 2300 ₸
00:50
от 2300 ₸
2D, KZ
17:50
от 2100 ₸
20:00
от 2300 ₸
22:00
от 2300 ₸
23:50
от 2300 ₸
Пять ночей с Фредди 2
ужасы, детектив, триллер
2025, США
2D, RU
16:30
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
18:50
от 2300 ₸
19:50
от 2300 ₸
21:10
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
23:30
от 2300 ₸
00:30
от 2300 ₸
