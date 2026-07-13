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Киноафиша Статьи Шелоб, ленивые орлы и Сэм с чудо-способностью: 6 нелепых моментов во «Властелине колец», которые фанаты не простили за 20 лет

Шелоб, ленивые орлы и Сэм с чудо-способностью: 6 нелепых моментов во «Властелине колец», которые фанаты не простили за 20 лет

13 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Ответы на эти вопросы поклонники ищут до сих пор.

У «Властелина колец» миллионы преданных фанатов по всему миру — и почти столько же теорий, споров и… обид. Да-да, именно обид. Ведь спустя два десятилетия после выхода культовой трилогии Питера Джексона у зрителей по-прежнему остаётся длинный список недосказанностей и сюжетных дыр, которые не спасают ни режиссёрские версии, ни расширенные издания, ни десятый пересмотр подряд. Вот самые раздражающие из них — те, что фанаты обсуждают до сих пор.

Почему не использовали орлов?

Даже если вы не закалённый толкинист, этот вопрос наверняка возникал хотя бы раз: почему Братство не полетело в Мордор на орлах? Эти гигантские создания в ключевые моменты буквально спасали героев с небес — и с Гэндальфом, и с хоббитами на Роковой горе. Так почему же нельзя было сразу перелететь к Ородруину и выбросить Кольцо в жерло, не рискуя жизнями половины персонажей? Ответ, конечно, есть — орлы, дескать, не так просты и вообще-то не так уж и любят вмешиваться. Но давайте честно: это одна из главных сюжетных дыр, которую даже самые верные фанаты закрывают только мощной порцией веры.

Что стало с Шелоб?

Огромный паук — один из самых страшных антагонистов трилогии, чуть не убивший Фродо. Сэм её отгоняет, ранит, но — не добивает. Дальше камера уходит за угол, и... всё. Ни в фильме, ни в книгах Толкин так и не дал однозначного ответа: умерла ли она от ран или просто затаилась. Возможно, Шелоб до сих пор где-то в темноте выжидает, когда Средиземье снова потеряет бдительность. Звучит как завязка спин-оффа в стиле хоррора.

Почему Сэм не поддался Кольцу?

Фродо, Голлум, Боромир — всех рано или поздно ломает влияние Единого Кольца. Но не Сэма. Он несёт его, прикасается, да ещё и ухитряется остаться… добрым. Только в книге у него был краткий момент искушения, когда он представил себя садовником-владыкой. Но в фильме? Полное равнодушие. Вопрос — то ли это режиссёрская недоработка, то ли Сэм и правда был настолько крут, что Кольцо не смогло ему даже шепнуть.

Почему Саурон не завербовал Балрога?

Балрог в «Братстве кольца» — это мини-босс, победа над которым стоит Гэндальфу жизни (и воскрешения). Так почему Саурон не нашёл ещё хотя бы парочку этих пылающих титанов и не поставил их себе на службу? В конце концов, они служили Морготу, его предшественнику. Видимо, Тёмному Властелину было не до того — он слишком увлёкся своим Кольцом.

Что было с Фродо после отплытия?

Финал трилогии — один из самых грустных моментов. Фродо прощается с друзьями и уходит на Запад, в Валинор. Но что было дальше? По словам Толкина, он не стал бессмертным, но в Бессмертных Землях мог наконец исцелиться — от ран, от боли, от Кольца. В какой-то момент к нему присоединился и Сэм. Значит, всё-таки хэппи-энд? Возможно. Но однозначного ответа нет.

Почему Саурон вложил свою душу в Кольцо?

Да, это мощно. Да, это красиво. Но — это же тупо. Саурон делает артефакт, который даёт ему власть над всеми, и в то же время становится его единственной уязвимостью. Толкин объяснял: это была цена за абсолютную власть. Саурон настолько верил в своё превосходство, что не думал, будто кто-то вообще сможет отнять у него Кольцо — а уж тем более бросить в вулкан.

Порой кажется, что эти вопросы — сами по себе часть магии «Властелина колец». Они заставляют спорить, пересматривать, копать в Сильмариллионе и строить теории на Reddit. Потому что настоящее великое кино — это не ответы. Это загадки, которые хочется разгадывать снова и снова.

Ранее мы писали: Не только сидеть невозможно, но еще и ранит: кто и зачем придумал неудобный Железный трон из «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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