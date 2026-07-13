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НТВ радует «Балаболом», а Первый канал — сериалом 11-летней давности: стоит ли смотреть «Работу над ошибками»?

13 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Балабол», «Работа над ошибками»

Премьера уже вызвала обсуждения в Сети.

Иногда проекты слишком долго ждут своей телевизионной премьеры. Именно это, похоже, произошло с сериалом «Работа над ошибками». Съемки завершились еще в 2015 году, онлайн-премьера состоялась только спустя несколько лет, а теперь мелодрама наконец выходит на Первом канале. Но время, к сожалению, сыграло против нее.

Интересная идея, которая уже не производит прежнего впечатления

На первый взгляд сюжет выглядит многообещающе. Главный герой — молодой режиссер Борис Шершенев, чей короткометражный фильм получил признание в Каннах. Ему доверяют съемки большого проекта, однако карьеру неожиданно разрушает громкий скандал: актриса, не получившая главную роль, обвиняет его в домогательствах.

Такая история могла бы стать сильной современной драмой. Но за годы ожидания тема успела получить десятки более глубоких и актуальных экранных воплощений.

Сериал словно остался в прошлом

Главная проблема «Работы над ошибками» даже не в возрасте. Многие российские проекты десятилетней давности и сегодня смотрятся достойно. Здесь же ощущение устаревшего телевидения возникает практически сразу.

Это касается и визуального оформления, и ритма повествования, и общего ощущения от постановки. Из-за этого сериал выглядит так, будто его показывают с большим опозданием.

Даже сильные актеры не спасают проект

Кадр из сериала «Работа над ошибками»

Сегодня Артем Быстров считается одним из самых востребованных российских актеров, но здесь его работа вряд ли войдет в число самых ярких.

В сериале также снялись Мария Палей, Сергей Кошонин, Яков Шамшин, Анастасия Тюнина и другие актеры. Однако даже хороший состав не смог сделать проект по-настоящему запоминающимся.

Что посмотреть вместо новинки Первого канала

Если хочется свежих российских премьер, сейчас есть более интересные варианты. Продолжают выходить новые серии «Балабола-9», «Мажора 5», «Суеты», а также стартовали «Холод» и «Фейк». Кроме того, на телеканале «Россия» начался показ романтической саги «История его служанки», которая уже успела завоевать большую аудиторию в онлайн-кинотеатрах.

«Работа над ошибками» вряд ли можно назвать совсем плохим сериалом. Скорее, это проект, который слишком долго ждал своего часа, передает дзен-канал «Мир сериалов».

За прошедшие годы изменились требования зрителей, появились более современные истории на похожие темы, поэтому сегодня эта премьера воспринимается скорее как архивная находка, чем как действительно долгожданное событие.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Балабол», «Работа над ошибками»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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