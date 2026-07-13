НТВ радует «Балаболом», а Первый канал — сериалом 11-летней давности: стоит ли смотреть «Работу над ошибками»?

Иногда проекты слишком долго ждут своей телевизионной премьеры. Именно это, похоже, произошло с сериалом «Работа над ошибками». Съемки завершились еще в 2015 году, онлайн-премьера состоялась только спустя несколько лет, а теперь мелодрама наконец выходит на Первом канале. Но время, к сожалению, сыграло против нее.

Интересная идея, которая уже не производит прежнего впечатления

На первый взгляд сюжет выглядит многообещающе. Главный герой — молодой режиссер Борис Шершенев, чей короткометражный фильм получил признание в Каннах. Ему доверяют съемки большого проекта, однако карьеру неожиданно разрушает громкий скандал: актриса, не получившая главную роль, обвиняет его в домогательствах.

Такая история могла бы стать сильной современной драмой. Но за годы ожидания тема успела получить десятки более глубоких и актуальных экранных воплощений.

Сериал словно остался в прошлом

Главная проблема «Работы над ошибками» даже не в возрасте. Многие российские проекты десятилетней давности и сегодня смотрятся достойно. Здесь же ощущение устаревшего телевидения возникает практически сразу.

Это касается и визуального оформления, и ритма повествования, и общего ощущения от постановки. Из-за этого сериал выглядит так, будто его показывают с большим опозданием.

Даже сильные актеры не спасают проект

Сегодня Артем Быстров считается одним из самых востребованных российских актеров, но здесь его работа вряд ли войдет в число самых ярких.

В сериале также снялись Мария Палей, Сергей Кошонин, Яков Шамшин, Анастасия Тюнина и другие актеры. Однако даже хороший состав не смог сделать проект по-настоящему запоминающимся.

Что посмотреть вместо новинки Первого канала

Если хочется свежих российских премьер, сейчас есть более интересные варианты. Продолжают выходить новые серии «Балабола-9», «Мажора 5», «Суеты», а также стартовали «Холод» и «Фейк». Кроме того, на телеканале «Россия» начался показ романтической саги «История его служанки», которая уже успела завоевать большую аудиторию в онлайн-кинотеатрах.

«Работа над ошибками» вряд ли можно назвать совсем плохим сериалом. Скорее, это проект, который слишком долго ждал своего часа, передает дзен-канал «Мир сериалов».

За прошедшие годы изменились требования зрителей, появились более современные истории на похожие темы, поэтому сегодня эта премьера воспринимается скорее как архивная находка, чем как действительно долгожданное событие.

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