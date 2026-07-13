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Даже истинные толкинисты не знают, сколько лет Леголасу: Толкин так и не раскрыл одну важную тайну

13 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Мы можем только догадываться по небольшим подсказкам.

Кажется, что Леголас — один из самых молодых героев «Властелина колец». Но внешность эльфа обманчива: на самом деле за его плечами целые века. Самое любопытное, что Джон Р. Р. Толкин так и не назвал точный возраст принца Лихолесья, из-за чего поклонники спорят об этом до сих пор.

Толкин намеренно оставил загадку

В книгах Леголас представлен как сын короля Трандуила и один из лучших воинов Средиземья. При этом писатель почти ничего не рассказал о его прошлом. Если о таких героях, как Арагорн или Фродо, известно довольно много, то дата рождения Леголаса нигде не упоминается. Именно поэтому определить его возраст по канону невозможно.

Единственная подсказка, которую оставил писатель

Однако Толкин все же дал читателям небольшой намек. Во время путешествия по Рохану Леголас говорит, что с момента основания этого королевства в Лихолесье уже пятьсот раз опадали красные листья.

Эта фраза показывает, что для эльфа несколько столетий — лишь небольшой отрезок жизни. Поэтому большинство поклонников сходится во мнении, что к событиям «Властелина колец» Леголасу было как минимум несколько сотен лет.

Почему в интернете называют разные цифры

Кадр из фильма «Властелин колец»

Можно встретить версии, что Леголасу было 500, 1000, 2000 и даже 3000 лет. Но ни одна из них официально не подтверждена.

Дело в том, что Толкин никогда не называл точную цифру. Все расчеты основаны лишь на косвенных упоминаниях и предположениях исследователей его произведений. Поэтому однозначного ответа не существует.

Фильмы только добавили путаницы

После выхода трилогии «Хоббит» многие решили, что возраст Леголаса можно определить по событиям фильма. Но есть важная деталь: в оригинальной книге этого персонажа вообще не было.

Большинство сцен с Леголасом в «Хоббите» были придуманы специально для экранизации Питера Джексона, поэтому использовать их как доказательство возраста героя нельзя.

В итоге правильный ответ оказывается неожиданным: никто не знает, сколько лет Леголасу на самом деле. Толкин сознательно оставил эту тайну без ответа.

Можно лишь уверенно сказать, что к началу Войны Кольца эльфийский принц уже прожил многие сотни лет, был одним из самых опытных воинов своего народа и точно видел гораздо больше, чем большинство героев знаменитой трилогии.

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Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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