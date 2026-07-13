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Почему Нергисшах предпочла забыть о Махидевран: сама купалась в роскоши и любви, а бабушка прозябала в одиночестве и бедности

13 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
«Великолепный век»

История из «Великолепного века», где столкнулись любовь и страх.

Наследницы династий не всегда свободны в выборе любви, памяти и даже сострадания. В сериале «Великолепный век» судьба женщин султанского двора — не менее драматична, чем битвы за трон.

Но одна история особенно разбивает сердце: почему Нергисшах, дочь шехзаде Мустафы, так и не навестила умирающую в изгнании бабушку, Махидевран-султан? Разбираемся, в чем дело — и где пролегает грань между предательством и страхом.

«Великолепный век»: любовь, которая осталась в прошлом

История Мустафы — это история блестящего будущего, которое было уничтожено собственным отцом. Среди трагедий в его жизни была и невидимая драма: любимая наложница Эфсун погибла после насильственного аборта, сын от другой фаворитки умер при рождении.

Только Нергисшах, дочь от Айше-хатун, выжила. Мустафа обожал девочку, но был холоден к её матери. Потому и воспитанием малышки занялась Махидевран — женщина с суровой судьбой и сильным характером.

«Великолепный век»: бабушка вместо матери

После ссылки Айше во Дворец Плача, Махидевран взяла внучку под свою опеку. Отношения у них были по-настоящему трогательные.

Стареющая женщина будто проживала заново своё материнство, а маленькая Нергисшах отвечала ей искренней привязанностью.

Всё это разрушилось в одночасье: казнь Мустафы, смерть Михринисы-хатун, политическая катастрофа. Махидевран лишилась всего — власти, титула, доходов — и вскоре оказалась в полной нищете. А Нергисшах… исчезла из её жизни.

«Великолепный век»: приказ, страшнее утраты

История молчания внучки не оставляет зрителей равнодушными. Но ответ скрыт в самом сердце османской политики.

По одним данным, после замужества Нергисшах получила прямой запрет от Сулеймана покидать город. Султан потребовал от её мужа изоляции молодой султанши. В случае ослушания грозил смертью — обеим.

Махидевран знала: её встреча с внучкой может закончиться трагедией. И именно поэтому они оборвали всякую связь друг с другом.

Нергисшах не была чудовищем, забывшим доброту и тепло бабушки. Она была просто пленницей дворцовых законов.

Также прочитайте: Султан забыл о Махидевран после встречи с Хюррем? «Великолепный век» солгал: Сулейман годами не спешил выбирать.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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