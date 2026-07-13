Эти 2 российских сериала можно было легко пропустить, но никогда не поздно посмотреть: затянут с первой серии

Иногда самые интересные сериалы проходят мимо широкой аудитории. Если кажется, что вы уже посмотрели все достойные российские проекты, не спешите с выводами. Эти две истории получили высокие оценки зрителей и до сих пор остаются отличным выбором для вечернего просмотра.

Перевал Дятлова — один из лучших российских детективов последних лет

Если вам нравятся атмосферные расследования, этот сериал точно стоит добавить в список. В основу сюжета легла одна из самых загадочных трагедий СССР — гибель группы Игоря Дятлова в Уральских горах в 1959 году.

Однако создатели не ограничились простой реконструкцией известных событий. Параллельно с историей туристов развивается расследование майора КГБ Олега Костина, которому предстоит выяснить, что произошло на самом деле.

Постепенно сериал превращается в напряженный детектив с элементами триллера, а многочисленные версии произошедшего заставляют сомневаться практически в каждом новом выводе.

Неудивительно, что проект «Перевал Дятлова» получил высокую оценку зрителей — 7,7 балла на Кинопоиске.

На страже пляжа — редкий случай, когда детектив и комедия одинаково хорошо работают вместе

Если хочется чего-то менее мрачного, стоит обратить внимание на сериал «На страже пляжа».

Главный герой Денис много лет работал криминалистом в Москве, но после серьезных проблем оказался в программе защиты свидетелей и переехал в небольшой приморский город. Вместо спокойной жизни он неожиданно начинает помогать местной полиции раскрывать преступления, используя свой опыт и нестандартное мышление.

Создателям удалось удачно совместить детективную интригу, юмор и легкую курортную атмосферу. Благодаря этому сериал смотрится очень легко, а расследования не успевают надоесть даже после нескольких серий подряд.

Если «Перевал Дятлова» держит в напряжении до самого финала, то «На страже пляжа» отлично подойдет тем, кто любит криминальные истории с хорошей долей иронии. Именно такие проекты нередко становятся приятным открытием для зрителей, передает дзен-канал Kinocentr.

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