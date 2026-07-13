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Киноафиша Статьи Эти 2 российских сериала можно было легко пропустить, но никогда не поздно посмотреть: затянут с первой серии

Эти 2 российских сериала можно было легко пропустить, но никогда не поздно посмотреть: затянут с первой серии

13 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Перевал Дятлова»

Обязательно обратите внимание на эти проекты.

Иногда самые интересные сериалы проходят мимо широкой аудитории. Если кажется, что вы уже посмотрели все достойные российские проекты, не спешите с выводами. Эти две истории получили высокие оценки зрителей и до сих пор остаются отличным выбором для вечернего просмотра.

Перевал Дятлова — один из лучших российских детективов последних лет

Если вам нравятся атмосферные расследования, этот сериал точно стоит добавить в список. В основу сюжета легла одна из самых загадочных трагедий СССР — гибель группы Игоря Дятлова в Уральских горах в 1959 году.

Однако создатели не ограничились простой реконструкцией известных событий. Параллельно с историей туристов развивается расследование майора КГБ Олега Костина, которому предстоит выяснить, что произошло на самом деле.

Постепенно сериал превращается в напряженный детектив с элементами триллера, а многочисленные версии произошедшего заставляют сомневаться практически в каждом новом выводе.

Неудивительно, что проект «Перевал Дятлова» получил высокую оценку зрителей — 7,7 балла на Кинопоиске.

На страже пляжа — редкий случай, когда детектив и комедия одинаково хорошо работают вместе

Кадр из сериала «На страже пляжа»

Если хочется чего-то менее мрачного, стоит обратить внимание на сериал «На страже пляжа».

Главный герой Денис много лет работал криминалистом в Москве, но после серьезных проблем оказался в программе защиты свидетелей и переехал в небольшой приморский город. Вместо спокойной жизни он неожиданно начинает помогать местной полиции раскрывать преступления, используя свой опыт и нестандартное мышление.

Создателям удалось удачно совместить детективную интригу, юмор и легкую курортную атмосферу. Благодаря этому сериал смотрится очень легко, а расследования не успевают надоесть даже после нескольких серий подряд.

Если «Перевал Дятлова» держит в напряжении до самого финала, то «На страже пляжа» отлично подойдет тем, кто любит криминальные истории с хорошей долей иронии. Именно такие проекты нередко становятся приятным открытием для зрителей, передает дзен-канал Kinocentr.

Ранее мы писали: 3 научно-фантастических сериала, в которых каждая серия — настоящий шедевр: не отпустит даже после титров.

Фото: Кадр из сериала «Перевал Дятлова»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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