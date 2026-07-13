«Один из самых страшных короткометражных фильмов, что я видел»: этот хоррор длится 1 минуту, но после него сложно уснуть

«Одно последнее погружение» — короткометражка, которая пугает быстрее, чем вы успеете вдохнуть.

Иногда страх не требует времени — достаточно лишь темноты, тусклого света фонаря и одного удачного кадра. Короткометражный хоррор «Одно последнее погружение» (2024) от Джейсона Айзенера — именно такой случай.

Ровно одна минута экранного времени, никакой разгонной экспозиции, и вы уже не можете выдохнуть. А если у вас есть таласофобия — держитесь подальше.

«Одно последнее погружение»: минута на дне — вся жизнь вверх тормашками

По сюжету, полицейский водолаз спускается в мутную воду, чтобы обследовать место преступления. Всё, что он видит — размытые контуры и ржавую детскую коляску.

А потом до его ушей доносится голос. Женский. Из темноты. Камера трясётся, луч фонаря мечется по воде. И этого достаточно, чтобы зритель ощутил себя не наблюдателем, а жертвой. Страх — не снаружи. Он уже внутри.

«Одно последнее погружение»: формат, который рвёт нервы

Фильм снят в жанре фаунд-футаж — «найденной плёнки», и этот приём идеально передаёт ощущение беспомощности.

Айзенер не использует дешёвые скримеры — он погружает в тревогу через звук, кадр и ожидание. Именно ожидание становится главным кошмаром: ты знаешь, что что-то должно случиться. Но не знаешь когда. Или откуда.

«Одно последнее погружение»: рейтинг достойный, последствия — тревожные

На IMDb фильм получил 6.3 — и это высокая оценка для одноминутного проекта.

Один из пользователей сайта написал:

«Это один из самых страшных короткометражных фильмов, что я видел. Как человек, страдающий от боязни воды, я испугался по-настоящему».

После просмотра становится ясно: этого ужаса хватит, чтобы пересмотреть отношения даже с ванной. Не говоря уже о глубине.

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