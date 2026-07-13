«Один из самых страшных короткометражных фильмов, что я видел»: этот хоррор длится 1 минуту, но после него сложно уснуть

Иногда страх не требует времени — достаточно лишь темноты, тусклого света фонаря и одного удачного кадра. Короткометражный хоррор «Одно последнее погружение» (2024) от Джейсона Айзенера — именно такой случай.
Ровно одна минута экранного времени, никакой разгонной экспозиции, и вы уже не можете выдохнуть. А если у вас есть таласофобия — держитесь подальше.
«Одно последнее погружение»: минута на дне — вся жизнь вверх тормашками
По сюжету, полицейский водолаз спускается в мутную воду, чтобы обследовать место преступления. Всё, что он видит — размытые контуры и ржавую детскую коляску.
А потом до его ушей доносится голос. Женский. Из темноты. Камера трясётся, луч фонаря мечется по воде. И этого достаточно, чтобы зритель ощутил себя не наблюдателем, а жертвой. Страх — не снаружи. Он уже внутри.
«Одно последнее погружение»: формат, который рвёт нервы
Фильм снят в жанре фаунд-футаж — «найденной плёнки», и этот приём идеально передаёт ощущение беспомощности.
Айзенер не использует дешёвые скримеры — он погружает в тревогу через звук, кадр и ожидание. Именно ожидание становится главным кошмаром: ты знаешь, что что-то должно случиться. Но не знаешь когда. Или откуда.
«Одно последнее погружение»: рейтинг достойный, последствия — тревожные
На IMDb фильм получил 6.3 — и это высокая оценка для одноминутного проекта.
Один из пользователей сайта написал:
«Это один из самых страшных короткометражных фильмов, что я видел. Как человек, страдающий от боязни воды, я испугался по-настоящему».
После просмотра становится ясно: этого ужаса хватит, чтобы пересмотреть отношения даже с ванной. Не говоря уже о глубине.
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