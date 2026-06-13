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Киноафиша Фильмы Холоп 3 Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Караганде

Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Караганде

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Сегодня 13
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Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 4 Tair г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
2D, RU
15:30 от 3000 ₸ 18:30 от 3400 ₸
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