Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Холоп 3
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Караганде
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 4 Tair
г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
2D, RU
15:30
от 3000 ₸
18:30
от 3400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Хёрли появился в церкви, а значит, умер, но что же стало с Островом? Эта загадка дает шанс для перезапуска «Остаться в живых»
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?
Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?
Штирлиц зашел в уборную разведуправления — и увидел там кран из СССР: что ещё советского проскользнуло в «17 мгновениях весны»
Почему Барбаросса в «Великоленом веке» говорил Сулейману, что у него нет семьи? В итоге его дочь стала женой Мустафы
Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе
Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели
Точно недетская драма: что случилось с мамой Адриана в мультике «Леди Баг и Супер-Кот»
Не только «Маша и Медведь»: 5 настолько хороших российских мультсериалов, что их даже выкупил Netflix
Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты
Эти 3 сериала Paramount+ легко можно осилить в выходные: начнете в пятницу и закончите с финальными титрами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667