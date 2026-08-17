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Киноафиша Фильмы Ағайындылар Расписание Ағайындылар (2026) в Астане на сегодня

Расписание Ағайындылар (2026) в Астане на сегодня

Ағайындылар
Ағайындылар криминал 2026 / Казахстан
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Расписание Ағайындылар в Астане на 17 августа 2026
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D
21:35 от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
23:20 от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
22:40 от 3100 ₸
Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34
2D
22:15 от 2400 ₸ 23:55 от 2400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
21:50 от 2000 ₸ 23:40 от 2000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
22:20 от 2800 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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