Расписание Ағайындылар в Астане на 17 августа 2026 Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж 2D 21:35 от 2000 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, KZ 23:20 от 3000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 22:40 от 3100 ₸ Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 2D 22:15 от 2400 ₸ 23:55 от 2400 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 21:50 от 2000 ₸ 23:40 от 2000 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, KZ 22:20 от 2800 ₸