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Киноафиша Статьи 3 идеальных криминальных сериала XXI века, которые затягивают с первой серии: лучшие из лучших

3 идеальных криминальных сериала XXI века, которые затягивают с первой серии: лучшие из лучших

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Одобрены и зрителями, и критиками.

Почему нас так тянет к историям о преступлениях? Наверное, потому что каждому хочется понять, что толкает человека на страшные поступки, и попробовать разгадать загадку раньше героев. Среди огромного количества криминальных сериалов есть проекты, которые давно стали настоящей классикой.

«Шерлок» — современная классика детектива

Истории Артура Конан Дойла получили совершенно новое прочтение: Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон расследуют преступления в современном Лондоне.

Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман сделали дуэт героев одной из главных причин смотреть сериал. Здесь есть всё, за что мы любим хорошие детективы: неожиданные повороты, острый юмор, сложные загадки и отношения двух совершенно разных людей.

Неудивительно, что «Шерлок» получил множество наград и стал мировым хитом.

«Клан Сопрано» — мафия, семья и психотерапия

«Клан Сопрано»

Тони Сопрано — глава мафиозной организации, который неожиданно оказывается пациентом психотерапевта. И вот это сочетание становится одной из самых необычных особенностей сериала.

Пока Тони пытается справиться с личными проблемами и семейными отношениями, зритель видит изнутри жизнь мафии — её правила, страхи, предательства и жестокость.

Но самое интересное здесь даже не криминальная составляющая. Сериал постоянно заставляет задуматься о границе между добром и злом и о том, способен ли человек действительно изменить себя.

«Во все тяжкие» — история превращения обычного человека

Уолтер Уайт начинает путь как обычный школьный учитель химии, но после страшного диагноза его жизнь полностью меняется. Он решает заняться производством наркотиков, чтобы обеспечить семью, и постепенно оказывается всё глубже в преступном мире.

Главное достоинство сериала — не бесконечные сюрпризы, а постепенная трансформация героя. Зритель успевает увидеть каждый шаг Уолтера и понять, как человек, который когда-то казался обычным и добрым, превращается в совершенно другого человека.

Сильный сценарий, выдающаяся игра Брайана Крэнстона и Аарона Пола и внимание к деталям сделали «Во все тяжкие» одним из главных сериалов XXI века. А его финал до сих пор называют одним из лучших в истории телевидения.

Из этой тройки я бы особенно выделила «Во все тяжкие» — тот самый сериал, после которого ещё долго хочется обсуждать героев и думать, в какой момент всё пошло не так.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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