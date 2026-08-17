Showtimes for Agaiyndylar in Astana on 17 August 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 21:50 from 2000 ₸ 23:40 from 2000 ₸ Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh 2D 21:35 from 2000 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, KZ 23:20 from 3000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, KZ 22:40 from 3100 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, KZ 22:20 from 2800 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D 22:15 from 2400 ₸ 23:55 from 2400 ₸