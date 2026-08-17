Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Agaiyndylar Showtimes for Agaiyndylar (2026) in Astana today

Showtimes for Agaiyndylar (2026) in Astana today

Agaiyndylar
Agaiyndylar Crime 2026 / Kazakhstan
Watch trailer
Tickets
All about film
Today 17 Tomorrow 18 Wed 19
Format
Group Screenings

Showtimes for Agaiyndylar in Astana on 17 August 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
21:50 from 2000 ₸ 23:40 from 2000 ₸
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D
21:35 from 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
23:20 from 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
22:40 from 3100 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
22:20 from 2800 ₸
Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34
2D
22:15 from 2400 ₸ 23:55 from 2400 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more