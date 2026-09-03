Трилогия так и не объяснила, почему Гэндальф выбрал именно Бильбо для похода гномов: ведь он явно не горел желанием

На первый взгляд Бильбо Бэггинс кажется самым неподходящим участником похода к Одинокой горе. Он не воин, не путешественник и вообще предпочитает уютную нору приключениям. Но Гэндальф прекрасно знал, зачем ему нужен именно этот хоббит.

Гномам требовался не воин, а взломщик

Главная цель отряда Торина Дубощита в «Хоббите» заключалась в возвращении Эребора — родного дома гномов. Но попасть внутрь горы было непросто: там хозяйничал Смауг, а вместе с ним хранился Аркенстон — символ права Торина на корону.

По замыслу Гэндальфа, сначала нужно было незаметно проникнуть в гору и найти камень. Для этого требовался настоящий взломщик.

И здесь возникла проблема. Смауг прекрасно знал запах гномов. Любой из спутников Торина рисковал выдать отряд еще до того, как они доберутся до сокровищницы. А вот хоббита дракон никогда раньше не встречал.

Бильбо мог стать идеальным «незнакомцем» внутри Эребора — небольшим, тихим и достаточно незаметным.

Но почему именно Бильбо?

Гэндальфу мало было найти любого хоббита. Большинство жителей Шира совсем не стремились покидать дом ради опасного путешествия. Их вполне устраивала спокойная жизнь, еда по расписанию и никакого героизма.

Бильбо отличался от остальных.

В нем сочетались две, казалось бы, противоположные черты: любовь к уюту и тяга к приключениям. Последнюю он унаследовал от своей матери Белладонны Тук. Семья Туков вообще считалась среди хоббитов более любопытной и склонной к приключениям.

Гэндальф видел в Бильбо именно тот характер, который был нужен походу Торина: смелость, любознательность и способность действовать, когда страшно.

Гэндальф знал о Бильбо больше, чем он сам

Поначалу Бильбо категорически не хотел никуда уходить. Но когда настал решающий момент, что-то внутри него победило привычную любовь к спокойной жизни — и он отправился вслед за гномами.

Именно поэтому выбор Гэндальфа кажется таким важным. Волшебнику нужен был не очередной сильный боец. Ему требовался тот, кого Смауг не станет воспринимать как угрозу, но кто при этом способен решиться на невероятно опасный поступок.

И Гэндальф, похоже, с самого начала понимал: в тихом хоббите скрывается гораздо больше смелости, чем Бильбо привык в себе замечать.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.