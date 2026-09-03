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Этого героя из «Во все тяжкие» жалели больше остальных: что случилось с Майком Эрмантраутом?

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Конфликты с Уолтером Уайтом вышли ему боком.

«Во все тяжкие» — образцовый криминальный драматический сериал, повествующий о превращении Уолтера Уайта в наркобарона. На пути к преступному величию он взаимодействовал со множеством персонажей.

Одним из них был адвокат Сол Гудман. Но актер Боб Оденкерк, игравший героя, поначалу был занят другими съемками, поэтому в сериал ввели еще одного персонажа, который мог бы решить любые нелегальные проблемы.

Им стал Майк Эрмантраут. И его сюжетная линия — одна из самых душераздирающих в проекте.

Прошлое Майка Эрмантраута

Майк Эрмантраут жил с семьей в Филадельфии. Ветеран морской пехоты, участвовавший во Вьетнамской войне, он тридцать лет проработал патрульным в полиции, но ушел после того, как его сына убили.

Смерть Мэтта ввергла Майка в депрессию и алкоголизм. Очнувшись от горя, он лично казнил убийц сына.

Майк переезжает в Альбукерке, где живут его невестка и внучка. Вскоре он устраивается парковщиком в местном суде и знакомится с Джимми МакГиллом — будущим Солом Гудманом. Первая встреча проходит напряжённо, но именно она определяет их дальнейшие отношения.

Более подробно это показано в сериале «Лучше звоните Солу». А в «Во все тяжкие» Майк появляется после смерти Джейн Марголис, подруги Джесси, от передозировки.

Уайт звонит Солу, который отправляет Майка устранять следы в квартире девушки. Позже Майк также устанавливает скрытые камеры в доме Уолтера по просьбе Гудмана.

Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Финал Майка Эрмантраута

Хотя Майк постоянно конфликтовал с Уолтом, он симпатизировал Джесси. Это и предрешило его финал.

В эпизоде «Назови мое имя» (7 серия 5 сезона) адвокаты Гуса дают показания против Майка. Полиция настигает его в парке с внучкой.

При побеге Майк просит Уолтера или Джесси принести его «тревожный чемоданчик». Уайт привозит сумку, но между ними вспыхивает ссора — каждый обвиняет другого в проблемах. Прежде чем Майк уезжает, Уолтер стреляет ему в живот.

Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»

Истекая кровью на берегу реки, Майк отказывается слушать оправдания Уайта. Смерть героя шокирует зрителей, окончательно превращая в их глазах Уолтера в злодея.

Последнее появление Майка случилось во флешбеке в «El Camino». Джесси вспоминает совет Майка начать жизнь заново на Аляске и следует этому плану.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 проблем, которые сейчас мешают насладиться сериалом «Во все тяжкие».

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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