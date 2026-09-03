Мало кто знает, но именно дети Хюррем спасли Махидевран от нищеты — в ссылке ее ненавидели

После смерти Мустафы жизнь Махидевран превратилась в публичное унижение. Спасение пришло от тех, кого она считала врагами.

После трагической гибели шехзаде Мустафы, которую показали в «Великолепном веке», судьба его матери сложилась ужасающе. Махидевран лишилась всего — положения, денег, уважения.

Но хуже всего было то, как её принимали в Бурсе, куда её сослал Сулейман.

Униженная и забытая

Сулейман, потеряв сына, не простил и бывшую наложницу. Махидевран не получала даже положенного содержания.

Вместе с ней в ссылку отправились невестки — без денег, без защиты. Они продавали свои украшения и шили на заказ, чтобы не умереть с голоду.

Как пишет дзен-канал Азербайджан - страна огней, жители города ненавидели Махидевран, обвиняя её в гибели Мустафы. Они были уверены, что наложница довела до этого шага султана своими интригами.

На базаре, куда она приходила продать свои вещи, её обсчитывали, откровенно хамили, а за глаза обзывали ведьмой.

Даже дочки Мустафы не решались помочь бабушке — боялись гнева султана.

Письмо, которое всё изменило

Только после смерти Сулеймана положение изменилось. Его преемник Селим II и Михримах получили письма от племянницы Нергисшах — дочери Мустафы.

Она рассказала им о судьбе Махидевран и попросила помощи. Дети Хюррем не стали протестовать и вспоминать старые обиды, протянув руку помощи.

Падишах распорядился погасить её долги, выплатить пожизненное содержание и даже построить мечеть, где с почестями перезахоронили Мустафу.

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