Если бы в схватке сошлись Барлог и Смауг, кто бы победил? Не нужно быть гением, чтобы предсказать результат

Толкин создал двух монстров, от одного имени которых дрожат даже самые смелые герои: Смауга из «Хоббита» и Балрога, Проклятие Дурина, из «Властелина колец». Фанаты десятилетиями спорят: кто бы вышел победителем в их поединке?

Как появились драконы Толкина

Происхождение драконов автор оставил туманным. Считается, что их создал Моргот — самый могущественный из Валар, падший и ставший Врагом Мира. Он наделил их огнём, колдовством и хитростью.

Драконы могли размножаться, а значит, рождались уже в самом Средиземье. Смауг, судя по всему, вылупился задолго после Первой Эпохи, но к событиям «Хоббита» превратился в опытного, смертоносного и невероятно самоуверенного врага.

Балроги: древние духи в огне и тени

В отличие от драконов, происхождение балрогов описано чётко. Это майар — духовные сущности, подобные Гэндальфу или Саурону, которые были совращены Мелькором и превратились в демонов.

Они существовали до создания мира и участвовали в войнах Первой Эпохи, накопив колоссальный боевой опыт. Балрог не просто владел оружием, но и был мастером колдовства, сражаясь не только клинком и кнутом, но и заклинаниями.

Чья сила страшнее

С первого взгляда Смауг выглядит грознее: он гигантский, умеет летать, дышит огнём и умен, как опытный полководец. Балрог же не имеет крыльев (или, по крайней мере, не летает), но его огонь — часть его сущности, а значит, пламя дракона ему нипочём.

Более того, как майар, он способен на магические удары, которые в фильмах почти не показаны, но в книгах Толкина описаны как опаснейшие дуэли заклинаний.

Смауг был смертен — достаточно вспомнить, что его убила одна стрела Барда. Балрог же пал только в битве с Гэндальфом, и та схватка длилась двое суток, охватывая вершины и глубины Мории.

Вердикт

В честном бою на земле Балрог, вероятно, победил бы: его опыт, магия и неуязвимость к огню сделали бы Смауга уязвимым. Единственный шанс дракона — использовать свои крылья и уйти от схватки. Но если бы Смауг остался сражаться, Проклятие Дурина в итоге отправило бы его в историю.

Ранее мы писали: Саурон тоже был Майар, как Гэндальф, но почему он был в разы сильнее? Ответ куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.