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Уже предвкушаю новый сериал с Бортич: похож на «Фейк» 2026 года — постоянное напряжение и сталкер

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Яд»

Описание меня уже заинтриговало.

Саша Бортич снова берется за непростую драматическую роль. Актриса исполнит главную роль в новом психологическом детективе «Яд», где обычное знакомство в интернете превращается для героини в настоящий кошмар.

История о девушке, которой перестают верить

Главная героиня Лера знакомится с парнем в дейтинг-приложении. После нескольких встреч она решает прекратить общение, но неожиданно становится жертвой сталкера.

Самое страшное начинается дальше. Полиция требует доказательств, близкие считают девушку мнительной, а сама Лера постепенно оказывается в ситуации, где уже не понимает, кому можно доверять. Ей приходится самостоятельно бороться за свою безопасность и одновременно доказывать, что происходящее действительно реально.

Создатели обещают смесь психологического триллера, детектива и мелодрамы. Всего будет восемь серий.

Почему вспоминается «Фейк»

По завязке «Яд» очень напоминает вышедший в 2026 году сериал «Фейк»: и там, и здесь героиня оказывается в ситуации, где окружающие сомневаются в её словах, а граница между реальной угрозой и собственным восприятием постепенно стирается.

Но «Яд», судя по описанию, делает больший акцент именно на сталкинге и страхе, который возникает, когда человек остается один на один с преследователем. И вот эта тема может оказаться особенно напряженной.

«Роль непростая, но интересная. Надеюсь, что мне удастся передать на экране разные состояния моей героини», — поделилась Саша Бортич.

Помимо нее, в сериале сыграют Риналь Мухаметов, Евгения Вайс, Ксения Кутепова, Егор Павлычев, Николай Шрайбер, Константин Белошапка и Дарья Мороз. Режиссером, продюсером и одним из авторов сценария выступил Роман Новиков. По его словам, идея проекта зрела около трех лет.

У «Яда» уже есть главное, что нужно хорошему психологическому детективу: тревожная завязка и вопрос, которому хочется найти ответ — действительно ли Леру преследуют, или кто-то пытается убедить её в обратном?

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Яд»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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