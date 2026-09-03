Создатели сами боятся реакции фанатов: почему сериал «Трудно быть богом» уже называют главным хитом сезона

В Москве состоялась премьера одного из самых ожидаемых фантастических проектов сезона. НТВ скоро покажет сериал «Трудно быть богом» — первую телевизионную экранизацию культовой повести братьев Стругацких.

Арканар построили практически с нуля

Масштаб проекта действительно впечатляет. Для съемок в «Москино» всего за три месяца возвели целый Арканар — столицу королевства на далекой планете. Художники также вручную создавали тысячи костюмов и многочисленные детали мира.

Съемки проходили не только в России. Эпизоды в пустыне снимали в Иране, причем, по словам актрисы Нины Сеникар, местные пейзажи настолько необычные, что Арканар действительно будет восприниматься как другой мир.

Создатели боятся разочаровать поклонников

«Трудно быть богом» — произведение, к которому у зрителей особенно высокие требования. Сценарист Андрей Золотарёв признается, что сам является поклонником Стругацких и прекрасно понимает, насколько рискованно предлагать новую трактовку знакомой истории.

«Это всегда такая расстрельная позиция, когда ты пытаешься рассказать: а давайте я вам что-то новое расскажу в мире Стругацких. Но есть хорошие новости. Новость хорошая номер один — это то, что я сам фанат Стругацких, и мне не менее страшно, чем фанатам, которые ожидают экранизации. Я надеюсь, что мы оправдаем их ожидания», — признался он.

Режиссер Дмитрий Тюрин, в свою очередь, обещает, что сериал способен вызвать эмоции даже у тех, кто знает повесть практически наизусть: создатели не боятся удивлять и даже немного возмущать зрителя.

Леонид Ярмольник снова возвращается к Стругацким

Для актера эта история особенно важна. В 2013 году он сыграл дона Румату в фильме Алексея Германа, а теперь вновь оказался в мире «Трудно быть богом».

На премьере Ярмольник отметил, что произведение Стругацких остается удивительно современным. И действительно, несмотря на фантастическую оболочку, история говорит о власти, жестокости, попытках изменить чужой мир и последствиях вмешательства в него.

Сериал сохранил основных героев и сюжет повести, но создатели явно рассчитывают не просто пересказать знакомую историю. Судя по премьере, нас ждет большая и очень амбициозная экранизация, которой предстоит выдержать сравнение не только с книгой, но и с фильмом Германа.

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