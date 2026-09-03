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Киноафиша Статьи Среди всех фильмов Нолана только у этого — шедевральная концовка: 26 лет прошло, а до сих пор вызывает мурашки

Среди всех фильмов Нолана только у этого — шедевральная концовка: 26 лет прошло, а до сих пор вызывает мурашки

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мементо»

Фильм не теряет своей актуальности.

Есть фильмы, которые удивляют развязкой, а есть «Мементо» — картина, после финала которой хочется немедленно пересмотреть всё сначала. Кристофер Нолан уже тогда показал, почему умеет превращать обычный триллер в настоящий ребус.

Леонард расследует собственное прошлое

Главный герой Леонард Шелби страдает антероградной амнезией и не способен создавать новые воспоминания. Он пытается найти убийцу своей жены, записывая важную информацию на фотографиях, бумаге и даже собственном теле.

Но Нолан рассказывает эту историю практически в обратном порядке. Зритель оказывается в таком же положении, как Леонард: мы постоянно не понимаем, что произошло раньше и кому действительно можно верить.

И именно поэтому финал работает настолько мощно.

Главный твист полностью меняет историю

В конце выясняется, что Леонард уже нашёл и убил настоящего убийцу своей жены — человека по имени Джон Джи. Но он не способен жить с мыслью, что месть закончена.

По словам Тедди, Леонард начинает оставлять самому себе ложные подсказки и фактически программирует собственное следующее расследование. Ему необходимо верить, что убийца всё ещё где-то рядом, иначе исчезнет смысл его жизни.

Получается страшная вещь: Леонард одновременно и герой своей истории, и её злодей. Он обманывает окружающих, но главное — обманывает самого себя.

Почему эта концовка до сих пор работает

Кадр из фильма «Мементо»

Прошло 26 лет, а «Мементо» всё ещё не выглядит устаревшим экспериментом. Нолан не просто придумал эффектный сюжетный поворот — он заставил зрителя почувствовать состояние человека, который не может доверять собственной памяти.

И самое неприятное здесь даже не вопрос, кто убийца. Гораздо страшнее другое: можно ли считать Леонарда ответственным за свои поступки, если он буквально не помнит, что совершил?

Именно такие вопросы впоследствии будут постоянно появляться в кино Нолана — от «Начала» до «Довода». Но всё началось именно с «Помни», фильма, который превратил ограниченный бюджет и сложную структуру в одну из самых запоминающихся головоломок в истории кино.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из фильма «Мементо»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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