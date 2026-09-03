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Киноафиша Статьи «Бойцовский клуб» смог, а с этими что не так?! 4 культовых книги, которые хотят, но не могут экранизировать

«Бойцовский клуб» смог, а с этими что не так?! 4 культовых книги, которые хотят, но не могут экранизировать

Проверено редакцией
Книга

Говорят, обещанного три года ждут, но в этих случаях ожидание уже превысило все границы.

Некоторые культовые романы уже давно напрашиваются на экранизацию, но остаются только на страницах. Удивительно, ведь потенциал у них колоссальный. Мы выбрали четыре произведения, которые до сих пор ждут своего часа в кино.

«Блейз», Стивен Кинг (Ричард Бахман)

О чём книга. Простодушный преступник Блейз похищает ребёнка ради выкупа, но неожиданно привязывается к малышу. В романе Кинга нет мистики — только драма, одиночество и трагедия человека, обречённого на ошибку.

Что известно об экранизации. Несмотря на популярность Кинга в Голливуде, «Блейз» так и не получил адаптации. Возможно, из-за отсутствия привычных для автора сверхъестественных элементов. Но история точно заслуживает фильма уровня «Зелёной мили».

«Алхимик», Пауло Коэльо

О чём книга. Пастух Сантьяго отправляется на поиски сокровища, увиденного во сне. В пути он встречает мудрого Алхимика и обретает новые смыслы. Это роман-притча о вере, судьбе и собственном пути, переведённый на десятки языков.

Что известно об экранизации. Голливуд не раз пытался взяться за проект, но дальше анонсов дело не шло. В 2023 году студии Legendary и TriStar объявили о совместной работе, у фильма появился сценарист — Джек Торн. Пока это только планы, но поклонники надеются, что на этот раз дело дойдёт до экранов.

«Невидимки», Чак Паланик

О чём книга. История модели Шеннон Макфарленд, которая после выстрела теряет лицо и превращается в «невидимку». Теперь её жизнь — месть, обнажённая до предела. Роман жёсткий, мрачный и в то же время сатирический.

Что известно об экранизации. После успеха «Бойцовского клуба» долгое время говорили о переносе «Невидимок» на экран. Попытки предпринимались в 2011 и 2019 годах, но пока безрезультатно. В Голливуде роман называют «слишком радикальным» для широкого проката.

«Сумеречный Дозор», Сергей Лукьяненко

О чём книга. Третья часть цикла о Светлых и Тёмных. Антону Городецкому предстоит погружение в глубины Сумрака и поиск древнего артефакта, который способен изменить баланс сил. В романе мистика соединяется с философией и боевиком.

Что известно об экранизации. После успеха «Ночного» и «Дневного дозоров» экранизация «Сумеречного» обсуждалась, но так и не состоялась. Хотя фанаты цикла до сих пор ждут продолжения, студии не решаются на рискованный проект: слишком высоки ожидания.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: «Киноафиша»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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