Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes

А ведь вышла только одна серия.

Брэд Ингелсби, автор «Мэйр из Исттауна», снова сделал то, что умеет лучше всего — создал мрачную, напряжённую историю, где криминал переплетается с семейной драмой.

Его новый проект «Задание» вышел 7 сентября на HBO и HBO Max, и сразу попал в мировые топы стриминга. Уже после первого эпизода сериал занял второе место среди самых популярных шоу платформы — уступив только «Миротворцу».

Марк Руффало против Тома Пелфри

Главная интрига — дуэт Марка Руффало и Тома Пелфри. Руффало играет Тома Брэндиса, бывшего священника и агента ФБР, который возвращается к работе после тяжёлой семейной трагедии.

Пелфри — его антипод: мусорщик Робби Прендергаст, который в свободное время организует дерзкие ограбления. Их противостояние строится не только на законе и преступлении, но и на личных кодексах — каждый по-своему разрывается между долгом и семьёй.

Атмосфера и тон

Как и в «Мэйр из Исттауна», Ингелсби делает ставку на атмосферу. Это не просто криминал о бандитах и копах, а история о сломленных людях.

Том Брэндис борется с чувством вины и алкоголем, Робби пытается быть отцом и одновременно втягивает близких в опасные схемы. Даже сцены ограблений и перестрелок подаются через призму личной боли и моральных компромиссов.

Реакция критиков и зрителей

Уже сейчас у «Задания» 90 % на Rotten Tomatoes, и рецензии сходятся в одном: сериал обещает стать одной из главных драм года. Зрители отмечают реалистичный тон, напряжённый сюжет и великолепную актёрскую игру.

Руффало называют «идеальным продолжателем традиции HBO-полицейских», а Пелфри — «харизматичным антагонистом, которому хочется верить, несмотря ни на что».

Что дальше

Сезон будет состоять из 7 эпизодов, новые серии выходят каждое воскресенье. Авторы обещают постепенное наращивание напряжения и «зеркальную дуэль» главных героев, где закон и преступление будут отражать друг друга до самого финала.

«Задание» уже сегодня закрепилось в статусе хита осени — и, похоже, HBO снова нашёл формулу успеха.

