Как узбеки во времена СССР смогли снять 100%-но итальянский фильм и восхитить Антониани

История фильма «Нежность», дерзкого проекта, который советские чиновники назвали «подражанием Западу», а итальянский мастер кинематографа — шедевром.

В 1967 году на экраны вышла картина, которая не вписывалась ни в какие рамки советского кинематографа.

«Нежность», снятая выпускником ВГИКа Эльёром Ишмухамедовым на студии «Узбекфильм», стала настоящим культурным взрывом — её ругали чиновники, но спустя годы ею восхищался сам Микеланджело Антониони.

О чём фильм? Три новеллы о первой любви

Фильм состоит из трёх переплетённых историй — «Санджар», «Лена» и «Мамура». В центре — ташкентские подростки на пороге взросления.

Санджар, сорвиголова и предводитель мальчишеской банды, проводит дни в купаниях в мутных водах Анхора и потасовках.

Его мир переворачивается, когда он встречает Лену — хрупкую девушку с больным сердцем, эвакуированную из блокадного Ленинграда.

Лена, в свою очередь, влюблена в молчаливого Тимура (Родион Нахапетов). Их отношения — это танцующая камера, намёки, недоговорённости.

Апогеем становится поездка в степь, где трагедия настигает Лену неожиданно: пытаясь спасти ребёнка, она хватается за оголённый провод...

«Нежность»: рождение стиля

Первоначально фильм должен был называться «Мой Ташкент», но после землетрясения 1966 года от этого названия отказались.

Картину отличало отсутствие чёткого сюжета — вместо этого зритель видел поток эмоций, случайных встреч и нежных взглядов.

Критики сразу отметили влияние итальянского неореализма и французской «новой волны»: динамичные кадры, естественная игра непрофессиональных актёров, лёгкая меланхолия.

Скандал и признание

Советские киночиновники раскритиковали фильм за «излишнюю динамику» и «подражание Феллини». По их мнению, картина была слишком «западной» и не соответствовала канонам соцреализма.

Но в 1976 году в СССР приехал кинорежиссер Микеланджело Антониони. Ему показали «Нежность» — и он был поражён, пишет дзен-канал CINEMA.

Его восхитила операторская работа, композиция кадров и лиричность, которую не смогли оценить советские критики.

Позже Антониони говорил, что это «почти итальянское кино» — высшая похвала для молодого режиссёра.

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