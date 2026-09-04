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Киноафиша Статьи Гильермо дель Торо считает этот сериал лучше, чем «Во все тяжкие»: 6 сезонов и рейтинг 98%

Гильермо дель Торо считает этот сериал лучше, чем «Во все тяжкие»: 6 сезонов и рейтинг 98%

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»

И к его мнению стоит прислушаться.

Есть криминальные сериалы, которые просто интересно смотреть, а есть такие, после которых приходится долго спорить: что же всё-таки лучше? В этом случае конкуренцию «Во все тяжкие» составляет его собственный приквел — «Лучше звоните Солу», который шесть сезонов подряд медленно затягивает зрителя всё глубже в историю морального падения.

Джимми Макгилл до Сола Гудмана

Главный герой сериала — Джеймс Макгилл, адвокат, которого зрители «Во все тяжкие» знают как Сола Гудмана. Но здесь перед нами ещё не тот циничный и ловкий юрист, а человек, который действительно пытается построить нормальную жизнь и добиться успеха честным путём.

Именно поэтому смотреть особенно интересно. Мы заранее знаем, чем всё закончится, но не знаем, как именно Джимми превратится в Сола.

Создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд используют эту неизбежность как главное преимущество: сериал не спешит, подробно разбирая характер героя и причины его поступков.

Он не хуже «Во все тяжкие», а просто совсем другой

«Во все тяжкие» был более динамичным и жестоким, зато «Лучше звоните Солу» делает ставку на психологию. Здесь моральное падение происходит постепенно, почти незаметно.

Именно благодаря этому многие персонажи раскрываются ещё глубже. Чак Макгилл, Начо Варга, Говард Хэмлин и Ким Векслер становятся полноценными героями со своими страхами, амбициями и трагедиями.

Отдельно хочется сказать о Ким. Её отношения с Джимми становятся эмоциональным центром истории, и многие зрители именно через неё особенно остро чувствуют, насколько далеко герой постепенно уходит от того человека, которым когда-то был.

Даже Гильермо дель Торо выбрал Сола

Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»

Гильермо дель Торо публично говорил, что считает «Лучше звоните Солу» лучше «Во все тяжкие». Конечно, это субъективная оценка, и спорить о двух сериалах можно бесконечно.

Но сам факт показателен: приквел не оказался просто дополнением к успешному оригиналу. Он смог самостоятельно стать большой телевизионной историей — более медленной, сложной и трагичной.

Наверное, в этом и заключается главное достижение «Лучше звоните Солу»: мы знаем, кем станет Джимми, но всё равно продолжаем надеяться, что он каким-то чудом свернёт с этой дороги. И именно поэтому от сериала так сложно оторваться.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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