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Киноафиша Статьи 7/7 в этом сложнейшем тесте набирают единицы: сможете ли вы отличить правду от мифов советского кино?

7/7 в этом сложнейшем тесте набирают единицы: сможете ли вы отличить правду от мифов советского кино?

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Это не так просто, как вспоминать кино по кадрам.

Советское кино давно стало частью нашей жизни. Мы помним любимых героев, цитируем знакомые реплики и пересматриваем культовые фильмы, но вот их историю знаем далеко не так хорошо.

Вокруг создания советских картин за десятилетия появилось огромное количество легенд. Одни звучат настолько правдоподобно, что в них хочется верить, другие и вовсе воспринимаются как общеизвестные факты.

Например, правда ли, что Шурика в «Операции „Ы“» изначально могли сыграть совсем другой актёр? А действительно ли «Белое солнце пустыни» едва не запретили из-за изображения Востока? И правда ли, что Леонид Гайдай сомневался в успехе «Бриллиантовой руки»?

Сегодня предлагаем проверить себя и разобраться, где в этих историях настоящие факты, а где всего лишь красивые кинематографические байки.

Готовы проверить свою память и знания?

Проходите тест и попробуйте отличить правду от вымысла. Возможно, некоторые ответы вас очень удивят — особенно если вы считаете себя настоящим знатоком советского кино.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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