7/7 в этом сложнейшем тесте набирают единицы: сможете ли вы отличить правду от мифов советского кино?

Это не так просто, как вспоминать кино по кадрам.

Советское кино давно стало частью нашей жизни. Мы помним любимых героев, цитируем знакомые реплики и пересматриваем культовые фильмы, но вот их историю знаем далеко не так хорошо.

Вокруг создания советских картин за десятилетия появилось огромное количество легенд. Одни звучат настолько правдоподобно, что в них хочется верить, другие и вовсе воспринимаются как общеизвестные факты.

Например, правда ли, что Шурика в «Операции „Ы“» изначально могли сыграть совсем другой актёр? А действительно ли «Белое солнце пустыни» едва не запретили из-за изображения Востока? И правда ли, что Леонид Гайдай сомневался в успехе «Бриллиантовой руки»?

Сегодня предлагаем проверить себя и разобраться, где в этих историях настоящие факты, а где всего лишь красивые кинематографические байки.

Готовы проверить свою память и знания?

Проходите тест и попробуйте отличить правду от вымысла. Возможно, некоторые ответы вас очень удивят — особенно если вы считаете себя настоящим знатоком советского кино.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.