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Киноафиша Фильмы Храбрый Давид Расписание Храбрый Давид (2025) в Астане на сегодня

Расписание Храбрый Давид (2025) в Астане на сегодня

Храбрый Давид
Храбрый Давид Юный пастух бросает вызов устрашающему гиганту Голиафу. Мультфильм на основе известного библейского сюжета приключения, анимация, драма 2025 / США / ЮАР
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Расписание Храбрый Давид в Астане на 2 августа 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:50 от 2000 ₸ 12:30 от 2000 ₸ 16:30 от 2200 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
10:20 от 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
13:40 от 2600 ₸ 14:40 от 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
17:20 от 3000 ₸ 18:20 от 3000 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
10:00 от 2200 ₸ 12:05 от 2200 ₸ 15:10 от 2600 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:25 от 2600 ₸ 14:35 от 2800 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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