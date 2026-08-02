Расписание Храбрый Давид в Астане на 2 августа 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 10:50 от 2000 ₸ 12:30 от 2000 ₸ 16:30 от 2200 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 10:20 от 2600 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 13:40 от 2600 ₸ 14:40 от 2600 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, RU 17:20 от 3000 ₸ 18:20 от 3000 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 10:00 от 2200 ₸ 12:05 от 2200 ₸ 15:10 от 2600 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, RU 10:25 от 2600 ₸ 14:35 от 2800 ₸