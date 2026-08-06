Этот научно-фантастический сериал словно взял «Игру престолов» и отправил ее в космос: 6 сезонов — и каждый идеален

Если кажется, что после «Игры престолов» уже не осталось сериалов с настолько же масштабным миром и сложной политикой, стоит обратить внимание на «Пространство». Этот проект сумел совместить космическую фантастику, напряженные интриги и запоминающихся героев, благодаря чему многие называют его одной из лучших научно-фантастических саг последних лет.

От закрытия до статуса культового сериала

История «Пространства» могла закончиться уже после третьего сезона. Сериал выходил на канале Syfy, но был закрыт, несмотря на преданную аудиторию.

Все изменилось после того, как проект приобрел Prime Video. Благодаря этому зрители получили еще три сезона, а создатели смогли довести историю до логического завершения.

Именно тогда сериал окончательно превратился в один из самых масштабных проектов жанра.

Почему его сравнивают с «Игрой престолов»

Главное сходство вовсе не в сражениях или спецэффектах.

Как и «Игра престолов», «Пространство» основано на большом книжном цикле с множеством героев, политических союзов и конфликтов. Действие разворачивается в Солнечной системе, где за влияние борются Земля, Марс и жители Пояса астероидов.

Все начинается с исчезновения Джули Мао, но постепенно обычное расследование приводит к заговору, который способен изменить судьбу всего человечества. При этом сериал не делит персонажей на абсолютно хороших и плохих, а показывает сложный мир, где у каждой стороны есть свои мотивы.

Один из лучших космических сериалов последних лет

За шесть сезонов «Пространство» успело вырасти из камерного детектива в настоящий космический эпик. Здесь есть масштабные политические интриги, напряженные конфликты, проработанный мир и множество морально неоднозначных героев.

Если вам понравились сложные интриги «Игры престолов», а также масштаб вселенной «Звездных врат», то «Пространство» вполне может стать следующим сериалом, который захочется посмотреть без остановки. Не случайно многие поклонники жанра считают его одной из лучших научно-фантастических историй XXI века.

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