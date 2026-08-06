Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот научно-фантастический сериал словно взял «Игру престолов» и отправил ее в космос: 6 сезонов — и каждый идеален

Этот научно-фантастический сериал словно взял «Игру престолов» и отправил ее в космос: 6 сезонов — и каждый идеален

6 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Пространство», «Игра престолов»

Проект можно посмотреть полностью.

Если кажется, что после «Игры престолов» уже не осталось сериалов с настолько же масштабным миром и сложной политикой, стоит обратить внимание на «Пространство». Этот проект сумел совместить космическую фантастику, напряженные интриги и запоминающихся героев, благодаря чему многие называют его одной из лучших научно-фантастических саг последних лет.

От закрытия до статуса культового сериала

История «Пространства» могла закончиться уже после третьего сезона. Сериал выходил на канале Syfy, но был закрыт, несмотря на преданную аудиторию.

Все изменилось после того, как проект приобрел Prime Video. Благодаря этому зрители получили еще три сезона, а создатели смогли довести историю до логического завершения.

Именно тогда сериал окончательно превратился в один из самых масштабных проектов жанра.

Почему его сравнивают с «Игрой престолов»

Главное сходство вовсе не в сражениях или спецэффектах.

Как и «Игра престолов», «Пространство» основано на большом книжном цикле с множеством героев, политических союзов и конфликтов. Действие разворачивается в Солнечной системе, где за влияние борются Земля, Марс и жители Пояса астероидов.

Все начинается с исчезновения Джули Мао, но постепенно обычное расследование приводит к заговору, который способен изменить судьбу всего человечества. При этом сериал не делит персонажей на абсолютно хороших и плохих, а показывает сложный мир, где у каждой стороны есть свои мотивы.

Один из лучших космических сериалов последних лет

Кадр из сериала «Пространство»

За шесть сезонов «Пространство» успело вырасти из камерного детектива в настоящий космический эпик. Здесь есть масштабные политические интриги, напряженные конфликты, проработанный мир и множество морально неоднозначных героев.

Если вам понравились сложные интриги «Игры престолов», а также масштаб вселенной «Звездных врат», то «Пространство» вполне может стать следующим сериалом, который захочется посмотреть без остановки. Не случайно многие поклонники жанра считают его одной из лучших научно-фантастических историй XXI века.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Пространство», «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Без яиц и дрожжей — готовим индийский хлеб из муки и воды: не плесневеет и не засыхает спустя 1 день Без яиц и дрожжей — готовим индийский хлеб из муки и воды: не плесневеет и не засыхает спустя 1 день Читать дальше 7 августа 2026
Лучший детектив 2024 года: когда выйдет 2 сезон «Трассы» — Okko обещал продолжение этой осенью Лучший детектив 2024 года: когда выйдет 2 сезон «Трассы» — Okko обещал продолжение этой осенью Читать дальше 7 августа 2026
Для любителей детективов в духе Агаты Кристи: эти 3 сериала интригуют с первой минуты и до самого финала держат в неведении  Для любителей детективов в духе Агаты Кристи: эти 3 сериала интригуют с первой минуты и до самого финала держат в неведении Читать дальше 7 августа 2026
14 000 000 за 1 серию: этот хит Netflix стоил как «Игра престолов» — но в кадре ни одного дракона 14 000 000 за 1 серию: этот хит Netflix стоил как «Игра престолов» — но в кадре ни одного дракона Читать дальше 7 августа 2026
3 мини-сериала HBO, которые можно посмотреть всего за один вечер: у №2 восемь премий «Эмми» 3 мини-сериала HBO, которые можно посмотреть всего за один вечер: у №2 восемь премий «Эмми» Читать дальше 6 августа 2026
«Кольца власти» в 3 сезоне дошли до переломного момента: задача — переснять Джексона и не облажаться «Кольца власти» в 3 сезоне дошли до переломного момента: задача — переснять Джексона и не облажаться Читать дальше 6 августа 2026
Эти 5 новых мини-сериалов идеально подойдут для просмотра на выходных: в №2 — звезда нашумевшего «Оленёнка» Эти 5 новых мини-сериалов идеально подойдут для просмотра на выходных: в №2 — звезда нашумевшего «Оленёнка» Читать дальше 6 августа 2026
3 сезон «Колец власти» исправит то, что так бесило зрителей все это время: раскрыто, какие герои, наконец, исчезнут 3 сезон «Колец власти» исправит то, что так бесило зрителей все это время: раскрыто, какие герои, наконец, исчезнут Читать дальше 6 августа 2026
Этот спин-офф по «Игре престолов» никогда не покажут: а ведь он раскрыл главную загадку о Дейенерис (к этому спойлеру нельзя подготовиться!) Этот спин-офф по «Игре престолов» никогда не покажут: а ведь он раскрыл главную загадку о Дейенерис (к этому спойлеру нельзя подготовиться!) Читать дальше 6 августа 2026
Любовный треугольник с Галадриэль заказывали? Создатели «Колец власти» снова перевернули канон с ног на голову Любовный треугольник с Галадриэль заказывали? Создатели «Колец власти» снова перевернули канон с ног на голову Читать дальше 5 августа 2026
В настоящих «Ходячих мертвецах» Шейн умер по-другому: в сериале-хите и это переврали В настоящих «Ходячих мертвецах» Шейн умер по-другому: в сериале-хите и это переврали Читать дальше 5 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше