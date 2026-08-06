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Киноафиша Статьи Зачем Сулейману был нужен мужской гарем: в «Великолепном веке» такое показать не решились

Зачем Сулейману был нужен мужской гарем: в «Великолепном веке» такое показать не решились

6 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

У правителя были особые требования к структуре дворца.

У Сулеймана в «Великолепном веке» глаза загораются при упоминании гаремных красавиц, но исторический правитель подходил к этому вопросу значительно рациональнее. В его время в дворцовом комплексе Топкапы функционировало сразу три гарема — женский, семейный и, что удивительно, мужской. Если первый не вызывает вопросов, то два других ставят в тупик даже тех, кто привык к сериальным клише.

На самом деле слово «гарем» в османской культуре не означало «прибежище наложниц» — это понятие скорее означало «запретное, охраняемое место». Его святость определялась не присутствием одалисок, а самим монархом.

Так, в женском гареме жили наложницы и законные супруги, а семейный служил обителью для матери султана, его сестёр и фавориток.

Кадр из сериала «Великолепный век»

В мужском гареме воспитывались юные шехзаде — наследники и прочие родственники султана, которые ещё не достигли зрелости. Здесь они постигали воинское искусство, науки и тонкости придворного этикета, поддерживали связь с матерями и сёстрами из семейного гарема.

Кроме того, в мужской гарем попадали и мальчики-христиане из числа подданных — их отбирали для обучения: одни впоследствии становились политиками, другие — элитными янычарами.

Для султана мужской гарем был своеобразным кадровым резервом: слуги шехзаде, выросшие в этой среде, часто получали ключевые должности при дворе, а те, кто не женился, могли связать судьбу с наложницами, так и не ставшими супругами правителя.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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