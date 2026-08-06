Эти 5 свежих детективов от Okko уже стали хитами: политические интриги, убийства и даже своя версия «Графа Монте-Кристо»

Okko продолжает радовать зрителей качественными новинками детективного жанра. В последние два года на платформе вышло немало проектов, которые заслужили внимание не только зрителей, но и требовательных критиков. Одни — с запутанными сюжетами, другие — с атмосферой, от которой мурашки, но все — с высокими оценками и рейтингами.

Мы собрали пять самых ярких детективов, вышедших в период с 2024 по 2026 год, которые уже сейчас смело можно добавлять в список «на вечер».

«Бабье царство 3» (2026)

Капитан юстиции Кира Веселова переживает непростой этап жизни. После изнурительного бракоразводного процесса она возвращается с двумя дочерями в родной Северогорск. Ей кажется, что счастье и любовь остались в прошлом, но встреча с давними школьными друзьями постепенно меняет её взгляд на происходящее. Привыкая к новой реальности, Кира начинает понемногу смотреть в будущее с надеждой.

Однако размеренность привычной жизни нарушается, когда в городе происходит череда жестоких убийств.

«Варшава'21» (2024)

Российское посольство в Польше оказывается в эпицентре громкого скандала: в Сети появляется аудиозапись беседы посла Конобеева с кандидатом в президенты Домбровским, где обсуждаются поддержка сепаратистов и вмешательство во внутренние дела страны.

Вскоре после публикации записи журналист, переславший файл, найден мёртвым, а сам Конобеев попадает в больницу с сердечным приступом. На фоне разрастающегося кризиса из Москвы в Варшаву срочно направляют Вячеслава Васильева — опытного дипломата, которому поручено урегулировать ситуацию. Ему предстоит распутать клубок политических интриг, выявить реальных заказчиков провокации, снять необоснованные обвинения с российских дипломатов и восстановить рабочие отношения между странами.

«Берлин'23» (2026)

Через два года после успешного завершения миссии в Варшаве кризис-менеджер Вячеслав Васильев снова оказывается в центре международного напряжения — на этот раз в Берлине. Ему предстоит наладить работу посольства, из которого были высланы все российские дипломаты, и параллельно разобраться в масштабной тайной операции, способной спровоцировать вооружённый конфликт.

«Ангел мести» (2024)

В один миг жизнь Андрея Корсакова, молодого и перспективного офицера-подводника, рушится из-за предательства близких и коррупционного сговора военного прокурора. Спустя годы он возвращается в родной город, но уже под чужим лицом и с одной целью — отомстить тем, кто разрушил его судьбу. Андрей в духе графа Монте-Кристо детально продумывает план расплаты, и его бывшие товарищи и враги ещё не догадываются, что их привычный мир вот-вот рухнет.

«Абонемент на расследование. Призраки прошлого» (2026)

Московские археологи, прибывшие в провинциальный город в поисках легендарного захоронения, натыкаются на нечто иное — вместо древней могилы в раскопе они обнаруживают тело руководителя экспедиции. Убийство жестокое, и явно не случайное.

Расследование поручают старшему следователю Гликерии Давыдовой. В её непростом деле, как и прежде, помогает Даниил Талич — бывший столичный мажор, а ныне местный библиотекарь.

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