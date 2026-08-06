3 мини-сериала HBO, которые можно посмотреть всего за один вечер: у №2 восемь премий «Эмми»

Не у всех есть время на проекты с десятками эпизодов, но это не повод отказываться от хороших сериалов. HBO давно доказал, что сильную историю можно рассказать всего за несколько серий. Мы выбрали три мини-сериала, которые затягивают с первых минут и не требуют недель на просмотр.

«Садоводы» (2021)

Если вам нравятся криминальные истории, основанные на реальных событиях, этот сериал точно стоит добавить в список.

В центре сюжета — супруги Сьюзен и Кристофер, которые больше десяти лет скрывали убийство родителей женщины. История развивается нелинейно, постепенно раскрывая детали преступления и показывая, как фантазии героев переплетаются с реальностью.

Главные роли исполнили Оливия Колман и Дэвид Тьюлис, а критики особенно отметили необычную подачу, атмосферу и актерскую игру. Несмотря на высокие оценки, сериал остается незаслуженно недооцененным.

«Что знает Оливия» (2014)

Всего четыре серии понадобились HBO, чтобы рассказать историю длиной в четверть века.

Главная героиня — строгая школьная учительница Оливия Киттеридж, которая переживает семейные кризисы, тяжелые потери и внутренние конфликты. Это спокойная, но очень эмоциональная драма о человеческих слабостях, любви и одиночестве.

Мини-сериал получил восемь премий «Эмми», а игра Фрэнсис Макдорманд считается одной из лучших в ее карьере.

«Порох» (2017)

Поклонникам исторических драм стоит обратить внимание на этот трехсерийный проект с Китом Харингтоном.

Сериал рассказывает о знаменитом Пороховом заговоре 1605 года и попытке группы католиков взорвать британский парламент вместе с королем Яковом I. Харингтон играет Роберта Кейтсби — лидера заговорщиков, который, что особенно интересно, был его реальным предком.

«Порох» получил немало похвал за напряженную атмосферу, качественную постановку и достоверное воссоздание эпохи.

Мини-сериалы — отличный выбор для тех, кто хочет получить полноценную историю без долгого марафона. Эти три проекта доказывают, что иногда всего нескольких эпизодов достаточно, чтобы создать ярких героев, удержать интригу и оставить сильное впечатление после финальных титров.

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