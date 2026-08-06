Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 3 мини-сериала HBO, которые можно посмотреть всего за один вечер: у №2 восемь премий «Эмми»

3 мини-сериала HBO, которые можно посмотреть всего за один вечер: у №2 восемь премий «Эмми»

6 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Порох»

Идеальный вариант для выходных.

Не у всех есть время на проекты с десятками эпизодов, но это не повод отказываться от хороших сериалов. HBO давно доказал, что сильную историю можно рассказать всего за несколько серий. Мы выбрали три мини-сериала, которые затягивают с первых минут и не требуют недель на просмотр.

«Садоводы» (2021)

Если вам нравятся криминальные истории, основанные на реальных событиях, этот сериал точно стоит добавить в список.

В центре сюжета — супруги Сьюзен и Кристофер, которые больше десяти лет скрывали убийство родителей женщины. История развивается нелинейно, постепенно раскрывая детали преступления и показывая, как фантазии героев переплетаются с реальностью.

Главные роли исполнили Оливия Колман и Дэвид Тьюлис, а критики особенно отметили необычную подачу, атмосферу и актерскую игру. Несмотря на высокие оценки, сериал остается незаслуженно недооцененным.

«Что знает Оливия» (2014)

Кадр из сериала «Что знает Оливия»

Всего четыре серии понадобились HBO, чтобы рассказать историю длиной в четверть века.

Главная героиня — строгая школьная учительница Оливия Киттеридж, которая переживает семейные кризисы, тяжелые потери и внутренние конфликты. Это спокойная, но очень эмоциональная драма о человеческих слабостях, любви и одиночестве.

Мини-сериал получил восемь премий «Эмми», а игра Фрэнсис Макдорманд считается одной из лучших в ее карьере.

«Порох» (2017)

Поклонникам исторических драм стоит обратить внимание на этот трехсерийный проект с Китом Харингтоном.

Сериал рассказывает о знаменитом Пороховом заговоре 1605 года и попытке группы католиков взорвать британский парламент вместе с королем Яковом I. Харингтон играет Роберта Кейтсби — лидера заговорщиков, который, что особенно интересно, был его реальным предком.

«Порох» получил немало похвал за напряженную атмосферу, качественную постановку и достоверное воссоздание эпохи.

Мини-сериалы — отличный выбор для тех, кто хочет получить полноценную историю без долгого марафона. Эти три проекта доказывают, что иногда всего нескольких эпизодов достаточно, чтобы создать ярких героев, удержать интригу и оставить сильное впечатление после финальных титров.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Порох»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без яиц и дрожжей — готовим индийский хлеб из муки и воды: не плесневеет и не засыхает спустя 1 день Без яиц и дрожжей — готовим индийский хлеб из муки и воды: не плесневеет и не засыхает спустя 1 день Читать дальше 7 августа 2026
Лучший детектив 2024 года: когда выйдет 2 сезон «Трассы» — Okko обещал продолжение этой осенью Лучший детектив 2024 года: когда выйдет 2 сезон «Трассы» — Okko обещал продолжение этой осенью Читать дальше 7 августа 2026
Для любителей детективов в духе Агаты Кристи: эти 3 сериала интригуют с первой минуты и до самого финала держат в неведении  Для любителей детективов в духе Агаты Кристи: эти 3 сериала интригуют с первой минуты и до самого финала держат в неведении Читать дальше 7 августа 2026
14 000 000 за 1 серию: этот хит Netflix стоил как «Игра престолов» — но в кадре ни одного дракона 14 000 000 за 1 серию: этот хит Netflix стоил как «Игра престолов» — но в кадре ни одного дракона Читать дальше 7 августа 2026
Этот научно-фантастический сериал словно взял «Игру престолов» и отправил ее в космос: 6 сезонов — и каждый идеален Этот научно-фантастический сериал словно взял «Игру престолов» и отправил ее в космос: 6 сезонов — и каждый идеален Читать дальше 6 августа 2026
«Кольца власти» в 3 сезоне дошли до переломного момента: задача — переснять Джексона и не облажаться «Кольца власти» в 3 сезоне дошли до переломного момента: задача — переснять Джексона и не облажаться Читать дальше 6 августа 2026
Эти 5 новых мини-сериалов идеально подойдут для просмотра на выходных: в №2 — звезда нашумевшего «Оленёнка» Эти 5 новых мини-сериалов идеально подойдут для просмотра на выходных: в №2 — звезда нашумевшего «Оленёнка» Читать дальше 6 августа 2026
3 сезон «Колец власти» исправит то, что так бесило зрителей все это время: раскрыто, какие герои, наконец, исчезнут 3 сезон «Колец власти» исправит то, что так бесило зрителей все это время: раскрыто, какие герои, наконец, исчезнут Читать дальше 6 августа 2026
Этот спин-офф по «Игре престолов» никогда не покажут: а ведь он раскрыл главную загадку о Дейенерис (к этому спойлеру нельзя подготовиться!) Этот спин-офф по «Игре престолов» никогда не покажут: а ведь он раскрыл главную загадку о Дейенерис (к этому спойлеру нельзя подготовиться!) Читать дальше 6 августа 2026
Любовный треугольник с Галадриэль заказывали? Создатели «Колец власти» снова перевернули канон с ног на голову Любовный треугольник с Галадриэль заказывали? Создатели «Колец власти» снова перевернули канон с ног на голову Читать дальше 5 августа 2026
В настоящих «Ходячих мертвецах» Шейн умер по-другому: в сериале-хите и это переврали В настоящих «Ходячих мертвецах» Шейн умер по-другому: в сериале-хите и это переврали Читать дальше 5 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше