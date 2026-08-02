Showtimes for David in Astana on 2 August 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 10:00 from 2200 ₸ 12:05 from 2200 ₸ 15:10 from 2600 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 10:50 from 2000 ₸ 12:30 from 2000 ₸ 16:30 from 2200 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, RU 10:25 from 2600 ₸ 14:35 from 2800 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 10:20 from 2600 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 13:40 from 2600 ₸ 14:40 from 2600 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 17:20 from 3000 ₸ 18:20 from 3000 ₸