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Kinoafisha Films David Showtimes for David (2025) in Astana today

Showtimes for David (2025) in Astana today

David
David Adventure, Animation, Drama 2025 / USA / South Africa
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Showtimes for David in Astana on 2 August 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:00 from 2200 ₸ 12:05 from 2200 ₸ 15:10 from 2600 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:50 from 2000 ₸ 12:30 from 2000 ₸ 16:30 from 2200 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
10:25 from 2600 ₸ 14:35 from 2800 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
10:20 from 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
13:40 from 2600 ₸ 14:40 from 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
17:20 from 3000 ₸ 18:20 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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