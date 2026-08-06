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Эти два сериала НТВ я жду больше всего в новом сезоне 2026-2027: исторический детектив и криминальная драма в духе «Слова пацана»

6 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Околоточный»

Они заинтриговали меня уже на этапе анонса.

НТВ уже представил список главных премьер сезона 2026–2027, и среди них особенно выделяются два проекта. Один переносит зрителей в Россию XIX века с загадочным убийством и атмосферой классического детектива, а второй расскажет историю появления одной из самых опасных молодежных банд СССР. Если выбирать самые интригующие новинки, то для меня это именно «Околоточный» и «Айда».

«Околоточный» — детектив, которого давно не хватало российскому телевидению

Исторические детективы в России появляются не так часто, а удачные — тем более. Именно поэтому «Околоточный» сразу привлек внимание.

События разворачиваются в небольшом провинциальном городе XIX века, где происходит жестокое убийство целой семьи. Расследовать преступление берется опытный околоточный надзиратель Иван Хватов, которого играет Александр Устюгов.

Но самое интересное начинается, когда к расследованию неожиданно присоединяется графиня Ольга Добужинская в исполнении Марины Александровой. Пока Хватов ищет преступника привычными методами, она проводит собственное расследование, и постепенно становится ясно, что их пути неизбежно пересекутся.

«Айда» покажет, как рождалась криминальная Казань

Кадр из сериала «Айда!»

Если «Околоточный» берет атмосферой прошлого века, то «Айда» обещает совсем другую историю — жесткую, тяжелую и основанную на реальных событиях.

Сериал расскажет о Казани конца 1970-х, когда подростковые группировки только начинали превращаться в настоящую криминальную силу.

Главный герой — обычный школьник Гриша, который после переезда оказывается втянутым в опасный мир уличных банд. Его наставником становится лидер группировки «Тяп-ляп», которого играет Даниил Воробьев. А расследовать происходящее пытается начальник уголовного розыска в исполнении Владимира Вдовиченкова.

Именно эти премьеры вызывают больше всего ожиданий

Конечно, в новом сезоне НТВ будет немало громких проектов, но именно «Околоточный» и «Айда» выглядят наиболее необычно.

Первый предлагает редкий для российского телевидения исторический детектив с сильным актерским составом и атмосферой классических расследований. Второй обещает показать одну из самых мрачных страниц отечественной криминальной истории без привычных штампов.

Если этим сериалам удастся реализовать свой потенциал, они вполне могут стать главными премьерами телевизионного сезона 2026–2027.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Околоточный»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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