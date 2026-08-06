«Умоляю вас — посмотрите его»: Кинг поставил этот хоррор 2024 года в один ряд с «Оппенгеймером»

Стивен Кинг — человек, который, кажется, знает о хоррорах всё. Полвека он пугает читателей по всему миру, и когда он говорит, что фильм действительно стоит внимания, к его мнению прислушиваются.

Недавно писатель публично назвал одну из новинок 2024 года в числе лучших фильмов ужасов XXI века — и речь идёт не о громком блокбастере, а о камерной ленте «Обитель смерти».

Сюжет

Действие происходит в небольшом пансионате для престарелых, затерянном в тихой провинции. Здесь доживает свои дни человек, некогда обладавший властью и влиянием, — судья, теперь прикованный к постели после тяжёлого инсульта. Его разум, как бы запертый в неподвижном теле, по-прежнему остр и внимателен.

Вскоре он начинает подозревать, что один из постояльцев — не просто эксцентричный старик, а настоящий хищник. У бывшего судьи нет ни сил, ни возможности действовать открыто, но он решает во что бы то ни стало остановить зло.

Стивен Кинг о фильме

Фильм вышел в российский прокат ещё в 2025 году, но широкое внимание привлёк лишь после того, как о нём высказался Стивен Кинг. В своих социальных сетях автор опубликовал необычно эмоциональный пост.

«Я только что посмотрел один из лучших фильмов года. Он называется "Обитель смерти". Умоляю вас — посмотрите его».

Чуть позже он добавил: «Это своего рода гибрид "Оппенгеймера", "Отступников" и "Старикам тут не место", только в другом ключе».

Слова Кинга мгновенно привлекли к картине внимание, хотя до этого она оставалась почти незамеченной. На Rotten Tomatoes фильм получил 72% одобрения от критиков — для хоррора это более чем достойный показатель.

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