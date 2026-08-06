НТВ готовит гарантированную замену «Первому отделу»: «Гремучая смесь» с Рыковым и Плотниковым обязана стать мощным хитом

«Первый отдел» оказался для НТВ не просто хитом, а настоящим брендом — его смотрели, обсуждали и ждали продолжения. Но время идёт, и эфиру нужно обновление.

Поэтому руководство канала, судя по всему, уже сделало ставку на новый проект, который должен стать достойной заменой полюбившемуся детективу. Речь о проекте «Гремучая смесь».

Сюжет

Главный герой — подполковник ФСБ Никольский, уже много лет безуспешно пытающийся обезвредить международный наркокартель. Коллеги давно скептически относились к его настойчивости, но Никольскому удаётся захватить одного из ключевых участников банды — и это открывает дорогу к верхушке преступной пирамиды.

Однако тщательно разработанная операция оборачивается катастрофой: его напарник погибает, а самого Никольского переводят в секретный оперативный центр на окраине Петербурга.

Там он сталкивается с Караевым — оперативником, чья одержимость работой не уступает его собственной. Вскоре выясняется, что их объединяет не только служебный долг: обоих преследует один и тот же картель, тот самый, который Никольский пытался уничтожить.

Детали

Главные роли в этом напряжённом дуэте исполнили Пётр Рыков и Константин Плотников, чьи персонажи, судя по всему, станут главной движущей силой сюжета.

«Это не просто история, это настоящий вихрь — он подхватывает с первой сцены и не позволяет выдохнуть до самого финала», — пообещал Плотников.

Съёмки сериала развернулись сразу в нескольких локациях: основная часть проходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а отдельные сцены снимут в Северной Осетии. Конкретная дата премьеры пока не раскрывается, но, судя по атмосфере и масштабу, ждать стоит мощного хита.

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