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Киноафиша Статьи «Кольца власти» в 3 сезоне дошли до переломного момента: задача — переснять Джексона и не облажаться

«Кольца власти» в 3 сезоне дошли до переломного момента: задача — переснять Джексона и не облажаться

6 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Ведь эти моменты зрители уже видели.

Третий сезон «Колец власти» обещает стать самым важным за всю историю сериала. Впервые создателям предстоит показать события, которые поклонники уже видели в легендарной трилогии Питера Джексона. Именно поэтому новые эпизоды будут сравнивать с культовыми фильмами особенно внимательно.

На экране появится ковка Единого кольца

Одним из главных событий нового сезона станет создание Единого кольца.

Поклонники «Властелина колец» хорошо помнят знаменитый пролог «Братства кольца», где Саурон в огне Роковой горы выковывает артефакт, которому суждено изменить судьбу Средиземья. Но если у Питера Джексона эта сцена заняла всего несколько десятков секунд, то сериал Amazon впервые покажет этот момент подробно.

Судя по трейлеру, зрители увидят весь процесс создания Кольца, а не только его финал. Авторы обещают раскрыть детали, которые раньше оставались за кадром.

У сериала есть важное преимущество перед фильмами

Сравнений с трилогией Питера Джексона избежать не получится. Именно его фильмы для миллионов зрителей стали эталоном экранизации Толкина.

Однако у «Колец власти» есть одно преимущество — время. Формат сериала позволяет не спешить и уделить гораздо больше внимания событиям Второй эпохи. Известно, что в сюжете даже покажут пятилетний период, в течение которого Саурон безуспешно пытался создать Единое кольцо, а сама сцена ковки снималась около двух недель.

Благодаря этому создатели рассчитывают показать знакомую историю с новой стороны.

Впереди — Война Последнего союза

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Ковка Единого кольца станет лишь началом.

Именно после этих событий история постепенно подойдет к Войне Последнего союза эльфов и людей против Саурона — той самой битве, которой открывался фильм «Братство кольца». Для поклонников Толкина это один из самых важных эпизодов всей истории Средиземья.

Именно поэтому третий сезон можно назвать переломным для всего проекта. Если Amazon удастся убедительно показать уже знакомые события и выдержать неизбежные сравнения с фильмами Питера Джексона, доверие зрителей к сериалу заметно вырастет.

А впереди создателей ждет еще более сложная задача — экранизация грандиозной Войны Последнего союза, которую многие до сих пор считают одной из самых впечатляющих сцен кинотрилогии.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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