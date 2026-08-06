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Киноафиша Статьи Эти 5 новых мини-сериалов идеально подойдут для просмотра на выходных: в №2 — звезда нашумевшего «Оленёнка»

Эти 5 новых мини-сериалов идеально подойдут для просмотра на выходных: в №2 — звезда нашумевшего «Оленёнка»

6 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История любви»

Время за проектами пролетит незаметно.

Идеальные выходные — это не только отдых, но и возможность погрузиться в увлекательную историю, которая не займёт много времени, но оставит послевкусие на несколько дней. Именно для таких моментов созданы мини-сериалы: они умещаются в пару вечеров, успевают удивить сюжетом, порадовать игрой актёров и — главное — не требуют долгих обязательств на месяцы вперёд.

Если вы устали от многосезонных саг и ищете что-то лаконичное, но насыщенное, этот список создан специально для вас.

«История любви», 7,6

Антология Райана Мерфи пополнилась новым проектом — на этот раз создатель обратился к самым сенсационным любовным историям, которые потрясли Америку. Первая глава посвящена судьбе Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт: их бурный роман, свадьба, ставшая событием десятилетия, и трагическая гибель в авиакатастрофе — всё это превратило их союз в одну из самых обсуждаемых страниц новейшей истории США.

Сериал не ограничивается мелодраматической составляющей — он предлагает зрителю погрузиться в мир знаменитой пары, чья жизнь с самого начала была выставлена напоказ. Каждый шаг Кеннеди и Бессетт становился заголовком, а их отношения разворачивались под прицелом объективов и первых страниц таблоидов.

Кадр из сериала «История любви»

«Получеловек», 7,9

Ричард Гэдд, создатель и исполнитель главной роли в нашумевшем проекте «Оленёнок», вернулся с новым мини-сериалом. В центре истории — два «названных» брата, Найл и Рубен, которые совершенно не похожи друг на друга: один — тихий и замкнутый, другой — импульсивный и несдержанный. Судьба сводит их вместе накануне семейного торжества, и этот неожиданный поворот становится толчком к тому, чтобы старые обиды и давно забытые тайны вышли наружу.

Вместе с героями зрители разбираются, что значит быть собой, когда за спиной тянется такой разный, но общий багаж.

Кадр из сериала «Получеловек»

«Его и ее», 7,4

В тихом городке Далонега, затерянном среди холмов Джорджии, все друг друга знают — и чужих здесь не бывает. Но когда одного из местных жителей находят мёртвым, привычный уклад рушится. Узнав о случившемся, в город возвращается Анна Эндрюс — бывшая телеведущая, которая когда-то уехала, но теперь готова докопаться до истины и сделать репортаж об этом преступлении.

Однако её приезд встречают без восторга, особенно детектив Джек Харпер, который ведёт расследование — а заодно является её бывшим мужем. Между ними вспыхивает недоверие, которое перерастает в открытое противостояние.

Кадр из сериала «Его и ее»

«Во всем виновата она», 7,4

В основе сюжета — кошмар, который для любого родителя становится пределом возможного. Мать приезжает за сыном после того, как он остался ночевать у друга, и оказывается на пороге дома, в котором узнает, что мальчик исчез. И начинается не просто поиск, а распутывание узла из семейных секретов, полуправды и событий, которые постепенно привели к этой точке.

Кадр из сериала «Во всем виновата она»

«Красота», 7,0

Новая работа Райана Мерфи — проект, который уже вызвал немало шума благодаря звёздному составу. Но главная интрига сериала не столько в именитых лицах, сколько в сюжете: он исследует одержимость современного общества идеалами красоты.

Действие разворачивается в мире высокой моды, где одна за другой начинают погибать топ-модели. На первый взгляд это похоже на серию несчастных случаев, но агенты ФБР, прибывшие в Париж, быстро понимают, что дело гораздо серьёзнее. За смертями стоит странный вирус, который трансформирует обычных людей, превращая их в идеальные внешне, но лишённые человеческой сути создания.

Кадр из сериала «Красота»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «История любви», «Получеловек», «Его и ее», «Во всем виновата она», «Красота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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