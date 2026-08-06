Создатель «Невского» берется за новинку для НТВ: странная секта, острый детектив и настоящий мрак — всё, как мы любим

Когда сериал «Невский» уверенно завоевал зрительскую любовь и стал одной из визитных карточек НТВ, мало кто сомневался, что его создатели не остановятся на достигнутом. И вот новость, которая не оставит равнодушными поклонников крепких детективных историй: команда, подарившая нам легендарный проект, возвращается с новой работой. На этот раз — снова на НТВ, и снова с амбициозной заявкой на успех.

Режиссер Денис Нейманд, только недавно закончивший производство 8-го сезона «Невского», теперь взялся за «Один из нас».

Сюжет

Офицер ФСБ Филатов, много лет работавший под прикрытием, наконец добился своего: опасная банда обезврежена, преступники — за решёткой. Идёт в отпуск, собирается наверстать упущенное время с семьёй. Но руководство думает иначе — и уже готовит для него новый приказ.

На этот раз Филатову предстоит проникнуть в закрытую религиозную общину. Место, куда его отправляют, не похоже ни на бандитский притон, ни на штаб наркокартеля. Глава общины Илларион, провозгласивший себя новым мессией, легко входит в доверие к новичку, и Филатов оказывается попадает в самую гущу тщательно продуманного спектакля.

Детали

Сюжет сериала основан на реальной истории — масштабной спецоперации по задержанию лидера религиозной общины Сергея Торопа, известного под именем Виссарион, а также его ближайших последователей. Главную роль исполняет Кирилл Балобан.

«Мы с режиссёром стараемся показать не идеального спецагента, а живого человека — с его страхами, сомнениями и внутренней силой», — уже заявил актер.

Съёмки планируются не только в Петербурге, но и в Красноярском крае. Дата премьеры пока не разглашается.

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