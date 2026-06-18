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Оно. Ночной кошмар
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Астане
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Ночной кошмар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
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Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
17:55
от 2000 ₸
21:25
от 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
00:05
от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
17:25
от 3000 ₸
00:35
от 3500 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
23:50
от 3400 ₸
00:50
от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
23:20
от 3400 ₸
00:20
от 3400 ₸
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