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Что же стало с Сулейманом после смерти Хюррем в «Великолепном веке»: дожил до 71 года, но уже мало чему радовался

18 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Историки сохранили записи об этом периоде.

Хюррем Султан — не просто любимая жена Сулеймана в сериале «Великолепный век». Она была его политическим союзником, матерью его детей, духовной опорой и музой. Их союз длился почти 40 лет — по меркам султанского гарема это нечто немыслимое. После её смерти в 1558 году султан не просто осиротел эмоционально — его изменила сама тень этой утраты.

«Мухибби» в трауре: дворец без смеха

Сулейману тогда было около 64 лет. Существует легенда, будто он запретил веселье в дворце Топкапы, установив «режим тишины». Пусть это и не подтверждено, но историки отмечают: атмосфера действительно стала сдержанной. Сулейман уходит в себя, всё больше времени проводит в уединении, пишет стихи под псевдонимом Мухибби, где сквозь тончайшие обороты звучит личная скорбь.

Он строит для Хюррем мавзолей рядом с собственным, чтобы даже после смерти быть рядом с ней — редкий жест в истории Османской империи, где эмоции правителей обычно не выставлялись напоказ.

Боль не только в сердце: подагра и опиум

Утрата Хюррем совпала с физическим крахом. У султана прогрессировала подагра — болезненное заболевание, связанное с образом жизни знати. Передвигаться было всё труднее, а единственным средством от невыносимой боли оставался опиум. Его принимали в виде пилюль и настоек. Это снимало страдания, но вызывало сонливость и зависимость. Несмотря на это, султан продолжал править, принимать послов, заседать на диване.

Сулейман, привыкший побеждать с саблей в руках, был заперт в собственном теле — это одна из самых трагичных страниц его жизни.

Последний поход: смерть в шатре и тайна ради империи

Кадр из сериала «Великолепный век»

В 1566 году султану — 71. Несмотря на слабость, он отправляется в последний военный поход — к венгерской крепости Сигетвар. Он умирает в осадном шатре, не дожив до падения крепости два дня. Чтобы избежать паники, его смерть скрывают. Тело забальзамировано, приказы продолжают подписывать от его имени. Когда Селим II прибывает в Стамбул, тайну раскрывают.

Это была своего рода государственная спецоперация. Она не только спасла армию от хаоса, но и позволила сохранить порядок в империи. Сулейман ушёл, как хотел — на поле битвы, в окружении знамен и шепота приближённых.

Он вошёл в историю как Законодатель и Победитель, но в последние годы стал человеком, потерявшим самое дорогое. И если его правление — это архитектура, войны и реформы, то его старость — это стихи, одиночество и тоска по Хюррем. И, может быть, именно в этой уязвимости он стал по-настоящему великим.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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