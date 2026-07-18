Валлийская мрачность, предательство и убийства: этот мини-сериал легко уделает даже «Настоящего детектива»

Этот сериал — как свежий ветер с морских скал. «Клетай» (Cleddau) может показаться скромным: всего шесть серий, неизвестный город, мало звёзд. Но уже через 15 минут становится ясно — это не просто очередной британский детектив, а крепко собранный триллер с хмурой атмосферой и эмоциональным напряжением, в котором каждый взгляд подозрителен, а каждое слово может обернуться уликой.

Загадка, покрытая валлийским туманом

В лесах у тихого Пемброк-Дока находят тело медсестры. Манера убийства пугающе напоминает серию преступлений 12-летней давности. Тогда подозреваемого нашли, но новое тело ставит всё под сомнение. Дело поручают опытному Шелдону и прибывшей из Кардиффа Лойд — женщине, с которой у него была общая жизнь… и обида, которая до сих пор не даёт покоя.

Необычная пара и идеальный антураж

Здесь всё на месте: небольшое сообщество, много тайн, скрытые мотивы, темнеющий лес за околицей. Но в «Клетай» есть и кое-что большее — личная история между следователями. Когда-то они были помолвлены, но Шелдон предал Лойд. Теперь им приходится не только ловить убийцу, но и разбираться в своих шрамах.

Детектив с правильным послевкусием

Автор сценария — Катрин Тредженна, работавшая над «Торчвудом» и «Льюисом», — держит интригу до самого финала. Почти каждый эпизод заканчивается на высоком напряжении. А суровая валлийская природа и редкий для жанра психологизм в отношениях напарников делают сериал по-настоящему особенным.