В реальной жизни Узерли так и не стала чьей-то хасеки, да и ни одного шехзаде не родила: тайные романы великолепнной Хюррем

Актриса из «Великолепного века» никогда не спешила под венец.

Мерьем Узерли прославилась на весь мир в роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век» — гордой, страстной, знающей себе цену женщины, чьи чувства могли менять историю.

В жизни актриса оказалась не менее решительной: замуж она так и не вышла, но дважды стала матерью — и каждый раз выбирала путь по любви, а не по традиции.

Первая любовь и дочь от турецкого бизнесмена

Свою первую дочь Лару Мерьем родила в 2014 году — от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Пара встречалась несколько лет, собиралась пожениться, но в 2013-м рассталась. Узерли приняла решение рожать одна — и не пожалела. Мать и дочь живут в Германии, где у актрисы семья и поддержка.

Тайна второго отца

В 2021 году Мерьем стала мамой во второй раз. Девочку назвали Лили Кои. Отца актриса долго держала в секрете, лишь обмолвившись, что он — американец, приехавший в Германию по делам. Пандемия сблизила их, но уже после рождения ребёнка стало известно: вместе они больше не живут.

Жить по сердцу, а не по правилам

Сама Узерли не скрывает: она не верит в формальные союзы ради галочки. «Замуж — только если сердце велит», — говорит актриса. Сегодня она сосредоточена на детях, карьере и выбирает не принца, а внутреннюю свободу. Настоящая султанша — даже вне дворца.

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