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Зрители выбрали 5 самых напряженных сериалов НТВ: эти проекты сильнее по всем пунктам «Первого отдела» 

18 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Вроде бы флагманский проект, а зрители не сделали на него ставку.

Канал НТВ давно закрепил за собой статус главного поставщика остросюжетных детективов и криминальных драм. Зрители привыкли, что вечерний прайм здесь — это место высокого напряжения, погонь и запутанных расследований.

Однако свежий «народный» рейтинг самых напряженных сериалов канала преподнес сюрприз. Флагманский проект «Первый отдел», который многие прочили в лидеры, не просто не возглавил список — он остался за пределами первой пятерки, пишет автор Дзен-канала «Киновселенная».

«Высшая мера», 5 место

В центре сюжета — Ярославль 1974 года. Следователь Егор Таболин, ведущий дела особой важности, находит общие черты в двух убийствах, которые на первый взгляд казались не связанными. Постепенно он выходит на след маньяка, оставляющего после себя характерный признак: все жертвы получают смертельное ранение шилом в ухо. Майор обнаруживает, что ранее по этим преступлениям были осуждены другие люди, а истинный убийца оставался безнаказанным.

Кадр из сериала «Высшая мера»

«Рикошет», 4 место

Денис покинул криминальную среду двадцать лет назад и с тех пор считался погибшим. Но известие о кончине родителей заставляет его вернуться в Анинск — с измененной внешностью, новыми документами и легендой, призванной скрыть его прошлое. Ему необходимо позаботиться о сестре, которая осталась без поддержки.

Однако по прибытии герой обнаруживает, что город, где он вырос, превратился в арену жестоких криминальных конфликтов. Денис вступает в негласное противостояние с местными преступными структурами, действуя анонимно и не раскрывая своего истинного происхождения.

Кадр из сериала «Рикошет»

«Подсудимый», 3 место

В центре сюжета — следователь СК Андрей Климов, человек с безупречной репутацией и твердыми принципами. Он требователен ко всем преступникам, закон для него — главное.

Идиллия рушится в одночасье. Климов засыпает дома, а просыпается уже в камере. Из его памяти бесследно исчезли четыре месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве жены и дочери, и он не может объяснить ни случившуюся трагедию, ни то, как оказался за решеткой.

Кадр из сериала «Подсудимый»

«Ворона», 2 место

В Следственном комитете Анну Воронцову знают под прозвищем «Ворона». На протяжении трех недель она не давала хода делу о пропаже одного из представителей творческой элиты. В силу трагического совпадений фотограф погибает. Новость о его смерти становится для Анны тяжелым ударом, и чувство вины подталкивает ее к решению во что бы то ни стало разобраться в случившемся.

Кадр из сериала «Ворона»

«Душегубы», 1 место

Действие разворачивается в 1984 году в одном из районов Витебской области. Местные жители встревожены чередой криминальных событий: ограбление магазина, бесследное исчезновение инспектора ГАИ и обнаружение тела некой девушки. Ведение дела возлагают на следователя Михаила Шахновича, которому в помощь командируют столичного коллегу — Леонида Ипатьева, специалиста по резонансным преступлениям.

Профессиональные подходы героев противоположны. Шахнович видит связь между эпизодами и быстро находит предполагаемых виновников, готовых дать признательные показания. Ипатьев же не разделяет его уверенности, полагая, что следствие имеет дело с разными преступниками. Тем более, что это не первое убийство девушки в округе.

Кадр из сериала «Душегубы»
Фото: Кадры из сериалов «Высшая мера», «Рикошет», «Подсудимый», «Ворона», «Душегубы», «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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