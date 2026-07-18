Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя

Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя

18 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Птичий короб»

Фильм не покидает топы.

Обычно хорроры живут недолго: шумная премьера, пара недель в топе, а затем они бесследно исчезают в библиотеке стриминга, уступая место новинкам. Но фильм «Птичий короб» сломал все правила.

Вышедший на Netflix восемь лет назад, он не просто остался в памяти зрителей, а продолжает набирать просмотры, обгоняя свежие релизы с раскрученными звездами. Цифра в 325 миллионов часов говорит сама за себя.

Сюжет фильма

По земле прокатилась волна безумия: люди, столкнувшиеся с загадочными существами, сводят счеты с жизнью. Художница Мэлори вместе с двумя детьми предпринимает рискованное путешествие по реке в поисках убежища, завязав глаза и полагаясь исключительно на звуки — пение птиц становится для нее навигацией.

Ее преследуют тягостные воспоминания: начало хаоса, попытка укрыться в чужом доме, борьба за ограниченные ресурсы. Смерть любимого человека ожесточает Мэлори, превращая ее в безжалостную женщину.

Кадр из фильма «Птичий короб»

«Птичий короб» на Netflix

Даже спустя 8 лет после релиза картина сохраняет статус главного хоррора на стриминговой платформе. Экранизация известного произведения с Сандрой Буллок в центре сюжета сейчас имеет 157,4 миллионов просмотров и общую продолжительность в 325,3 миллиона часов. Это поставило фильм на шестую строчку в топе — впереди драмы, комедии и мелодрамы, ни одного хоррора.

Реакция на фильм была противоречивой. На платформе Rotten Tomatoes профессионалы поставили 64%, зрители — 58%. В рецензиях пользователи отмечали атмосферу тревоги, но при этом высказывали претензии к неясности происходящего и, в частности, к тому, что те самые злобные существа так и остались за кадром. Однако именно этот нюанс породил множество трактовок и теорий, и, вероятно, тем самым обеспечил фильму долгую жизнь.

Единственный другой хоррор в десятке Netflix — «Оставь мир позади» — занимает восьмое место с 143,4 миллиона просмотров.

Фото: Кадры из фильма «Птичий короб» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ни одна стирка не обходится без шариков из фольги: бросаю их прям в барабан — не могу нарадоваться результату  Ни одна стирка не обходится без шариков из фольги: бросаю их прям в барабан — не могу нарадоваться результату Читать дальше 18 июля 2026
16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив 16 июля стартовали сразу 2 мощных российских сериала: современный «Граф Монте-Кристо» и мощный детектив Читать дальше 17 июля 2026
Валлийская мрачность, предательство и убийства: этот мини-сериал легко уделает даже «Настоящего детектива» Валлийская мрачность, предательство и убийства: этот мини-сериал легко уделает даже «Настоящего детектива» Читать дальше 18 июля 2026
Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру Читать дальше 18 июля 2026
«Никто и никогда так раньше не снимал»: «Одиссея» Нолана еще не вышла, а критики уже ставят фильму 100 из 100 «Никто и никогда так раньше не снимал»: «Одиссея» Нолана еще не вышла, а критики уже ставят фильму 100 из 100 Читать дальше 18 июля 2026
Эта теория о шраме Гарри Поттера делает его связь с Волан-де-Мортом куда мрачнее: вот почему он болел Эта теория о шраме Гарри Поттера делает его связь с Волан-де-Мортом куда мрачнее: вот почему он болел Читать дальше 17 июля 2026
5 аниме, которые до конца смогут понять только взрослые: в списке есть, конечно же, Миядзаки 5 аниме, которые до конца смогут понять только взрослые: в списке есть, конечно же, Миядзаки Читать дальше 17 июля 2026
Сейчас все восхваляют «Укрытие», но без этих 3 фильмов не было бы сериала: атмосфера такая же, да и сюжет схож Сейчас все восхваляют «Укрытие», но без этих 3 фильмов не было бы сериала: атмосфера такая же, да и сюжет схож Читать дальше 17 июля 2026
Увидев Китнисс, люди поднимали три пальца вверх: объясняем, что значит этот жест в «Голодных играх» Увидев Китнисс, люди поднимали три пальца вверх: объясняем, что значит этот жест в «Голодных играх» Читать дальше 16 июля 2026
Вы не знали, но у Волан-де-Морта есть свой фильм: сняли фанаты за копейки — а получилось не хуже, чем у Warner Bros. Вы не знали, но у Волан-де-Морта есть свой фильм: сняли фанаты за копейки — а получилось не хуже, чем у Warner Bros. Читать дальше 16 июля 2026
5 популярных аниме, где главный герой — злодей: «Тетрадь смерти» и другие заставят вас понервничать 5 популярных аниме, где главный герой — злодей: «Тетрадь смерти» и другие заставят вас понервничать Читать дальше 16 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше