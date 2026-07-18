Этот хоррор вышел на Netflix 8 лет назад и до сих пор бьет все рейтинги: 325 300 000 часов просмотров говорят сами за себя

Обычно хорроры живут недолго: шумная премьера, пара недель в топе, а затем они бесследно исчезают в библиотеке стриминга, уступая место новинкам. Но фильм «Птичий короб» сломал все правила.

Вышедший на Netflix восемь лет назад, он не просто остался в памяти зрителей, а продолжает набирать просмотры, обгоняя свежие релизы с раскрученными звездами. Цифра в 325 миллионов часов говорит сама за себя.

Сюжет фильма

По земле прокатилась волна безумия: люди, столкнувшиеся с загадочными существами, сводят счеты с жизнью. Художница Мэлори вместе с двумя детьми предпринимает рискованное путешествие по реке в поисках убежища, завязав глаза и полагаясь исключительно на звуки — пение птиц становится для нее навигацией.

Ее преследуют тягостные воспоминания: начало хаоса, попытка укрыться в чужом доме, борьба за ограниченные ресурсы. Смерть любимого человека ожесточает Мэлори, превращая ее в безжалостную женщину.

«Птичий короб» на Netflix

Даже спустя 8 лет после релиза картина сохраняет статус главного хоррора на стриминговой платформе. Экранизация известного произведения с Сандрой Буллок в центре сюжета сейчас имеет 157,4 миллионов просмотров и общую продолжительность в 325,3 миллиона часов. Это поставило фильм на шестую строчку в топе — впереди драмы, комедии и мелодрамы, ни одного хоррора.

Реакция на фильм была противоречивой. На платформе Rotten Tomatoes профессионалы поставили 64%, зрители — 58%. В рецензиях пользователи отмечали атмосферу тревоги, но при этом высказывали претензии к неясности происходящего и, в частности, к тому, что те самые злобные существа так и остались за кадром. Однако именно этот нюанс породил множество трактовок и теорий, и, вероятно, тем самым обеспечил фильму долгую жизнь.

Единственный другой хоррор в десятке Netflix — «Оставь мир позади» — занимает восьмое место с 143,4 миллиона просмотров.