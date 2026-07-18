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Шрам исчез! Или не появился? Киноляп в первой сцене «Гарри Поттера», который все портит (фото)

18 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Ну как такое можно было пропустить?

Самый знаменитый шрам в истории кино — без сомнений, у Гарри Поттера. Форма молнии, символ магического выживания, след от заклятия самого Волан-де-Морта — всё это делает его неотъемлемой частью образа Мальчика-который-выжил.

Но если приглядеться повнимательнее, то даже в такой продуманной экранизации, как «Гарри Поттер и философский камень», не обошлось без магического киноляпа. Причём происходит он в самой первой сцене фильма, на самой завязке саги — буквально в первые минуты.

Киноляп скрыт под одеялом — в прямом смысле. Когда профессор Дамблдор оставляет малыша Гарри на пороге дома Дурслей, он аккуратно прячет письмо на шерстяное одеяло, в которое завернут ребёнок. На секунду камера показывает лицо спящего младенца — чистый лоб, никаких следов трагедии, только мирный сон. Казалось бы, всё логично: шрам мог оказаться с другой стороны лица или быть прикрыт волосами. Но нет.

Шрам исчез! Или не появился? Киноляп в первой сцене «Гарри Поттера», который все портит (фото)

Спустя несколько секунд, в следующем кадре, когда Хагрид уже вытирает слёзы и профессор МакГонагалл выражает сомнение в столь странном решении, шрам внезапно появляется. Чёткий, зигзагообразный, будто нарисованный. Ни крови, ни покраснения — просто раз! — и он на месте, как будто решил материализоваться под музыку Джона Уильямса.

Да, возможно, в мире магии всё возможно. Может быть, шрам просто «ожидает своего драматического выхода» и появляется только тогда, когда кто-то начинает говорить о судьбе Гарри. Но с точки зрения кинематографа — это чистой воды прокол. Как будто на съёмочной площадке забыли приклеить главный символ всей франшизы, и кто-то из гримёров опомнился в последний момент: «О, шрам же!»

Что забавно — этот ляп есть только в версии с младенцем. Во всех остальных сценах шрам уже всегда на месте — и с каждой частью он становится всё глубже в символическом смысле. Но именно в этот момент, когда судьба только начинает свой путь, молния появляется с небольшим опозданием. И выходит, что даже самая могущественная метка в истории волшебства сначала слегка… опоздала на съёмку.

Также прочитайте: Подчинились тому, кого должны были презирать: почему Пожиратели Смерти пошли за полукровкой Волан-де-Мортом.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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