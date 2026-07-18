Канал НТВ анонсировал премьеру нового ретро-детектива «Расстрел», который уже на стадии производства окрестили главным конкурентом «Мосгаза». Создатели проекта заявляют, что их сериал не просто погружает зрителя в атмосферу советского прошлого, но и предлагает свежий взгляд на жанр, которого не хватало отечественному телевидению.

Если учесть, что «Мосгаз» долгие годы удерживал планку эталонного ретро-триллера с высокими рейтингами, новый проект НТВ бросает ему серьезный вызов.

Сюжет сериала «Расстрел»

1977 год, Ленинград. Петроградка становится местом дерзкого ограбления инкассаторов. Для выяснения обстоятельств в город командируют следователя по особо важным делам Никандрова.

Приступая к работе, он полагает, что имеет дело с рядовым уголовным преступлением. Однако в ходе следствия обнаруживаются детали, которые указывают на то, что произошедшее может быть частью более крупной и тщательно скрываемой операции.

Детали сериала «Расстрел»

По словам создателей, сериал «Расстрел» будет представлять собой нечто большее, чем обычное криминальное расследование. Центральная идея проекта — мысль о том, что любое преступление рано или поздно находит свое наказание.

Сюжетная линия строится вокруг трех главных героев: профессионального следователя, бывшего сотрудника милиции, перешедшего на преступную сторону, и отрицательного персонажа, истинного злодея.

Судя по концепции, проект нацелен на аудиторию ретро-детективов и способен составить достойную конкуренцию «Мосгазу». Дата выхода пока не сообщается.