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Киноафиша Статьи Главный конкурент «Мосгаза»: НТВ снимает новый ретро-детектив — 1977 год, Ленинград, за дело берется следователь по особо важным

Главный конкурент «Мосгаза»: НТВ снимает новый ретро-детектив — 1977 год, Ленинград, за дело берется следователь по особо важным

18 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мосгаз»

Съемки уже стартовали.

Канал НТВ анонсировал премьеру нового ретро-детектива «Расстрел», который уже на стадии производства окрестили главным конкурентом «Мосгаза». Создатели проекта заявляют, что их сериал не просто погружает зрителя в атмосферу советского прошлого, но и предлагает свежий взгляд на жанр, которого не хватало отечественному телевидению.

Если учесть, что «Мосгаз» долгие годы удерживал планку эталонного ретро-триллера с высокими рейтингами, новый проект НТВ бросает ему серьезный вызов.

Сюжет сериала «Расстрел»

1977 год, Ленинград. Петроградка становится местом дерзкого ограбления инкассаторов. Для выяснения обстоятельств в город командируют следователя по особо важным делам Никандрова.

Приступая к работе, он полагает, что имеет дело с рядовым уголовным преступлением. Однако в ходе следствия обнаруживаются детали, которые указывают на то, что произошедшее может быть частью более крупной и тщательно скрываемой операции.

Кадр со съемок сериала «Расстрел»

Детали сериала «Расстрел»

По словам создателей, сериал «Расстрел» будет представлять собой нечто большее, чем обычное криминальное расследование. Центральная идея проекта — мысль о том, что любое преступление рано или поздно находит свое наказание.

Сюжетная линия строится вокруг трех главных героев: профессионального следователя, бывшего сотрудника милиции, перешедшего на преступную сторону, и отрицательного персонажа, истинного злодея.

Судя по концепции, проект нацелен на аудиторию ретро-детективов и способен составить достойную конкуренцию «Мосгазу». Дата выхода пока не сообщается.

Фото: Кадры со съемок сериала «Расстрел», из сериала «Мосгаз»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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